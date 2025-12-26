Ремонт публичной библиотеки в Ростове перенесли из-за корректировки проекта

Капитальный ремонт Донской государственной публичной библиотеки отложили из-за необходимости корректировки проекта. Об этом сообщила министр культуры региона Анна Дмитриева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Донской государственной публичной библиотеки Фото: сайт Донской государственной публичной библиотеки

«Возникла необходимость корректировки проекта. Документ был дополнительно рассмотрен, в результате выявлены ряд направлений, которые требуют доработки»,— отметила министр.

По словам госпожи Дмитриевой, спор вокруг реконструкции публичной библиотеки продолжается с марта 2025 года. Тогда администрация представила проект капремонта здания на Пушкинской, 175А. Планы предусматривали обновление фасада и кровли, реконструкцию книгохранилища, архитектурную подсветку, а также создание малого зала, студии звукозаписи и кафе. Бюджет превышал 2 млрд. руб.

Работы намечались на май-июнь, однако им воспротивились градозащитники, краеведы и активисты. Они посчитали, что реконструкция разрушит уникальность здания, особенно ценную облицовку из армянского туфа.

Активисты собрали около тысячи подписей за охранный статус здания, но областные власти отказали, сославшись на его возраст — менее 40 лет. Последующие общественные обсуждения с архитекторами не принесли компромисса.

Валентина Любашенко