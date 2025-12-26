В Ростовской области обновлен резерв управленческих кадров

Правительство Ростовской области обновило состав резерва управленческих кадров. Во втором полугодии 2025 года на должности государственной и муниципальной службы в порядке должностного роста было назначено 38 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В общей сложности в резерв входят 432 человека: представители региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также бизнеса, науки, культуры, образования, здравоохранения и общественных организаций.

Очередное заседание комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров запланировано на июнь 2026 года.

Наталья Белоштейн