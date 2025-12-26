На Кубани капитально отремонтировали 647 многоквартирных домов

В 2025 году в Краснодарском крае провели капитальный ремонт в 647 многоквартирных домах. Условия проживания улучшили для 60 тыс. жителей. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Сейчас в некоторых муниципалитетах Краснодарского края начали работы по плану следующего года. В 2026 году планируют отремонтировать 587 многоэтажных домов, в них выполнят более 1,5 тыс. видов работ. Специалисты приведут в порядок кровли, чердачные помещения, инженерные системы, обновят фасады зданий, а также установят новые лифты.

«Важно, что на каждом из этапов идет тщательный контроль качества работ и соблюдения сроков»,— отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

С начала этого года в 30 домах, расположенных на территориях Сочи, Анапы, Новороссийска, Туапсе, Краснодара и Кавказского района, заменили 104 лифта. Специалисты устанавливают в зданиях высокотехнологичное оборудование, которое соответствует требованиям безопасности, там есть аудиодиспетчер, подсветка, а также встроенная видеокамера с возможностью подключения к системе «Безопасный город». За все время действия программы на территории региона заменили более 2,8 тыс. лифтов в более 1 тыс. многоквартирных домов.

По данным администрации, в целом программа капитального ремонта многоквартирных домов в Краснодарском крае включает более 20 тыс. многоэтажек. С начала ее реализации в 2014 году отремонтировали свыше 6,5 тыс. зданий.

