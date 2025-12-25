Главные новости за 25 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

После атаки украинских БПЛА площадь пожара в порту Темрюка увеличилась до 4 тыс. кв. м.

Житель Краснодарского края получил 18 лет колонии строгого режима за совращение несовершеннолетней девочки. Он систематически совершал преступления на протяжении пяти лет.

В Анапском и Темрюкском районах две недели не фиксируют новых загрязнений нефтепродуктами, о чем сообщили в оперативном штабе Кубани.

72-летний краснодарец стал жертвой мошенников, переведя на их расчетные счета более 12 млн руб.

В Краснодаре прошел отраслевой форум для застройщиков и представителей ЖКХ, посвященный внедрению технологий «умного дома» в массовое строительство. К концу года автоматизированные системы сбора ресурсов (телеметрия) охватили порядка 1,8 тыс. квартир в шести жилых комплексах города.

Бывший губернатор Краснодарского края Александр Ткачев стал прямым владельцем 20% доли геленджикской винодельни ООО «Шато де Талю».

Администрация Краснодара прокомментировала ограничения на запуск новогодних фейерверков. В мэрии города сообщили, что на территории краевого центра отсутствуют специализированные площадки для использования пиротехники.