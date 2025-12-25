Площадь пожара в порту Темрюка после атаки БПЛА выросла до 4 тысяч квадратных метров

Площадь пожара в морском порту Темрюка увеличилась до 4 тыс. кв. м. Возгорание произошло на двух резервуарах с нефтепродуктами. Для усиления группировки к месту ЧП утром прибыл пожарный поезд. В ликвидации задействованы 99 человек и 26 единиц техники, в том числе подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщает оперштаб региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пожар возник в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 25 декабря. По данным экстренных служб, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов в акваторию Темрюкского залива удалось избежать.

Вячеслав Рыжков