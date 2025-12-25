На побережье Анапы и Темрюка не нашли новых выбросов мазута

За две недели на береговой линии Анапского и Темрюкского районов мониторинговые группы не обнаружили ни одного выброса нефтепродуктов. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По данным оперштаба, загрязнения не были установлены в период с 11 по 24 декабря. На побережье продолжают работать специалисты. Они следят за состоянием специального защитного вала в Анапе.

Защитный вал вновь возвели на побережье Анапы перед началом холодов в целях защиты берега от штормового мусора и возможных загрязнений нефтепродуктами. Группы, работающие на пляжах Анапского района, регулярно заменяют сети вала и проводят осмотр береговой полосы.

София Моисеенко