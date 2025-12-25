В мэрии Краснодара прокомментировали ограничения на запуск новогодних фейерверков

Администрация Краснодара прокомментировала ситуацию с использованием пиротехники в период новогодних праздников, пояснив причины ограничений. Как сообщили «Ъ-Кубань» в мэрии, на территории краевого центра отсутствуют специализированные площадки для запуска фейерверков, которые бы полностью соответствовали требованиям противопожарной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В мэрии напомнили, что использование пиротехнических изделий строго регулируется Правилами противопожарного режима в РФ. В связи с отсутствием подходящих локаций, запуск салютов фактически оказывается вне правового поля, что влечет за собой административную ответственность по КоАП РФ.

Особое внимание власти уделили тяжести возможных последствий: если использование пиротехники приведет к возникновению пожара, виновному лицу может грозить уголовная ответственность в соответствии с УК России.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что администрация Новороссийска обратилась к жителям с рекомендательным запретом на использование пиротехники в новогодние дни. Как сообщили в мэрии, в городе с 29 декабря по 11 января будет действовать особый противопожарный режим, предусматривающий жесткие ограничения на запуск салютов и фейерверков.

Нурий Бзасежев