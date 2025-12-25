В Краснодаре представили обновленные решения для цифровизации жилого сектора

В Краснодаре прошел отраслевой форум для застройщиков и представителей ЖКХ, посвященный внедрению технологий «умного дома» в массовое строительство. Организатором мероприятия выступил ПАО «Ростелеком».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Ростелеком» Фото: ПАО «Ростелеком»

Эксперты обсудили переход застройщиков от точечной установки видеокамер к созданию единой цифровой среды на этапе проектирования зданий. По данным участников рынка, к концу 2025 года автоматизированные системы сбора ресурсов (телеметрия) охватили в Краснодаре порядка 1,8 тыс. квартир в шести жилых комплексах.

Помимо систем учета, цифровая инфраструктура современных домов включает: контроль доступа, видеоаналитику, сервисы управления.

По оценкам специалистов, интеграция таких решений на стадии строительства позволяет оптимизировать расходы управляющих компаний на эксплуатацию и повышает прозрачность начислений для жителей.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что, по данным девелоперов Краснодарского края и Крыма, российские разработчики практически полностью закрывают потребности проектировщиков и строителей. Самые популярные решения, которые внедряют южные девелоперы,— BIM-технологии, цифровизация клиентских сервисов, а также системы управления эксплуатацией.

Как сообщал «Ъ-Кубань», российские разработчики полностью обеспечивают потребности проектировщиков и строителей в Краснодарском крае и Крыму. Южные девелоперы активно внедряют ВІМ-технологии, цифровизируют клиентский сервис и используют системы управления эксплуатацией.

Анна Гречко