Житель Краснодара перевел мошенникам более 12 млн рублей

72-летний краснодарец стал жертвой дистанционных мошенников. По данным пресс-службы полиции Краснодара, пенсионер перевел аферистам более 12 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Краснодарец заявил правоохранительным органам, что отправил мошенникам 12,4 млн руб. после того, как с ним связался подставной «президент» одного из банков и уведомил о незаконной попытке перевода денежных средств. После этого мужчине позвонил лжесотрудник ФСБ и сообщил, что в отношении пенсионера оформили кредит под залог квартиры.

Для того чтобы спасти денежные средства, жителю Краснодара рекомендовали перевести все деньги на некий безопасный счет. Он одолжил у знакомых порядка 4 млн руб., добавил к ним свои накопления в размере 6,8 млн руб. и перевел деньги по указанным реквизитам. Пенсионеру также пришлось продать личный автомобиль за 1,6 млн руб., передав сумму курьеру якобы для декларирования.

София Моисеенко