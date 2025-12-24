Главные новости за 24 декабря. Новороссийск

В атмосферном воздухе под Новороссийском нашли загрязнения из-за пожара на мусорном полигоне. По данным Роспотребнадзора, превышения ПДК зафиксированы по взвешенным веществам, саже и оксиду углерода.

На горящем мусорном полигоне «Терра-Н» в Новороссийске организовали новую временную площадку накопления отходов.

В Новороссийске с 1 января увеличат тарифы на вывоз ТКО. Жители многоквартирных домов будут платить по 128,69 руб. в месяц с человека.

Разработку мастер-плане Новороссийска отложили до принятия изменений в Градостроительный кодекс РФ. Проект планируют разрабатывать с привлечением стороннего финансирования.

Днем 24 декабря над акваторией Черного моря сбили три украинских БПЛА.

На новогодних праздниках в Новороссийске введут режим повышенной готовности для обеспечения безопасности. Соответствующее постановление подписал глава города Андрей Кравченко.