Над Черным морем сбили три украинских беспилотника

Днем 24 декабря силы ПВО ликвидировали 31 украинский беспилотник над регионами России. Три БПЛА были уничтожены над акваторией Черного моря, об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Беспилотники сбили в период с 10:00 до 13:00. Наибольшее количество вражеских дронов, 18, уничтожили над Брянской областью. Семь БПЛА сбили над Белгородской областью, два беспилотника ликвидировали над Калужской областью, еще один — над Рязанской.

София Моисеенко