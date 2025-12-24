Тарифы на вывоз мусора в Новороссийске вырастут с 1 января
В Новороссийске с Нового года изменятся тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Соответствующий приказ был подписан 19 декабря исполняющим обязанности руководителя департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края Сергеем Миловановым.
Новый тариф устанавливается для абонентов регионального оператора ООО «Южный региональный оператор», осуществляющего деятельность на территории Новороссийска. С 1 января по 30 сентября 2026 года единый тариф на услугу вывоза ТКО для населения будет составлять 617,69 руб./куб. м, для прочих потребителей — 749,09 руб./куб. м.
В соответствии с утвержденными нормативами накопления твердых коммунальных отходов размер ежемесячной платы за вывоз для жителей многоквартирных домов Новороссийска увеличится с 108,15 руб. в месяц до 128,69 руб. в месяц на человека. Для граждан, проживающих в зоне ИЖС, тариф составит 169,87 руб. с человека ежемесячно.
Приказом краевого департамента также утвердили производственную программу в области обращения с твердыми коммунальными отходами в Новороссийской зоне деятельности в период до 2034 года. Объем ТКО, согласно программе, составит 1893,238 тыс. куб. м ежегодно. В 2026 году на реализацию производственной программы потребуется более 2 млрд руб.