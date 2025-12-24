В воздухе в районе Новороссийска обнаружили сажу и оксид углерода

Роспотребнадзор продолжает фиксировать загрязнения воздуха из-за пожара на мусорном полигоне Новороссийска. Превышения ПДК были обнаружены 21 декабря в Борисовке и районе Щелбы, сообщает контрольно-ревизионное управление города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://t.me / kravchenko_glava_nvrsk / 9610 Фото: https://t.me / kravchenko_glava_nvrsk / 9610

Согласно результатам мониторинга Роспотребнадзора, 19 и 20 декабря специалисты не установили наличие вредных выбросов в атмосферном воздухе. 21 декабря превышение ПДК зафиксировали по взвешенным веществам, саже и оксиду углерода. Мониторинг проводится ежедневно.

«Роспотребнадзор рекомендует избегать открытого воздуха, не открывать окна, проводить влажную уборку и использовать маски. При симптомах недомогания следует обратиться к врачу»,— заявили в контрольно-ревизионном управлении Новороссийска.

Пожар на мусорном полигоне ООО «Терра-Н» продолжается с начала декабря. По последним данным от заместителя главы Новороссийска Александра Гаврикова, площадь возгорания удалось сократить до 140 кв. м.

София Моисеенко