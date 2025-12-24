На горящем полигоне Новороссийска выделили новую площадку для мусора

На территории мусорного полигона ООО «Терра-Н» в Новороссийске организовали площадку временного накопления отходов. Об этом заявил заместитель главы города по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров.

Рафаэль Бегляров отметил, что размещение отходов на старых картах мусорного полигона прекращено в связи с проявлением наружных признаков возгорания. На площадку временного накопления мусор попадает после обработки, размещение отходов организовали в зоне будущего строительства участка утилизации на объекте «Терра-Н».

По словам замглавы Новороссийска, на площадке временного накопления ТКО выполнили выравнивание территории и произвели укладку защитной мембраны.

«Старые карты эксплуатироваться не будут, планируется только дополнительная пересыпка и ликвидация внешних очагов возгорания»,— подчеркнул Рафаэль Бегляров.

Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске продолжается с начала декабря. За месяц площадь возгорания удалось сократить с 220 до 140 кв. м.

София Моисеенко