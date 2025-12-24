Разработку мастер-плана Новороссийска закончат после изменений Градостроительного кодекса

В Новороссийске планируют завершить разработку мастер-плана города после внесения изменений в Градостроительный кодекс РФ. Об этом пишет «Эксперт Юг», ссылаясь на пресс-службу администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бороненко Фото: Максим Бороненко

В администрации Новороссийска заявили, что в настоящее время разработка мастер-плана города приостановлена. Работы должны возобновить с учетом новых требований ГК РФ после их принятия и вступления в силу. Действующий договор о разработке стратегического плана Новороссийска мэрия расторгла в связи с прохождением согласования проекта федерального закона, интегрирующего мастер-планы в градостроительное законодательство.

Разработка мастер-плана города, согласно планам администрации, может быть произведена с учетом софинансирования проекта, в том числе при помощи средств федерального бюджета. По предварительным данным, в проекте может принять участие АО «ДОМ.РФ»

Мастер-план Новороссийска начинали разрабатывать при финансировании и участии ГК «Дело» Сергея Шишкарева. Как сообщал РБК Краснодар, группа компаний выделяла на проект 25 млн руб., а общая его стоимость с учетом подрядного контракта с ООО «АВ» составила 38 млн руб. Документ должны были разработать в срок до осени текущего года.

София Моисеенко