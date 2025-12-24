В Новороссийске введут режим повышенной готовности на новогодние праздники
В Новороссийске с 29 декабря по 12 января введут режим повышенной готовности для обеспечения безопасности на новогодние праздники. Соответствующее постановление подписал глава города Андрей Кравченко. Документ опубликован на официальном сайте мэрии.
Фото: Полина Решетняк
«Установить муниципальный уровень реагирования для органов управления и сил Новороссийского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края», — говорится в документе.
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в Новороссийске будут задействованы районные администрации, служба спасения, пожарная охрана, отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, аварийные бригады жилищно-коммунального хозяйства, а также Городская больница №1 и другие службы.
Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города должно быть готово развернуть оперативный штаб и поддерживать в постоянной готовности систему экстренного оповещения и информирования населения.
Ежедневно будут дежурить заместители глав районных администраций города.
Кроме того, при проведении массовых мероприятий в закрытых помещениях будет запрещено использование пиротехники, дуговых свечей и других подобных предметов.