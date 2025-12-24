В Новошешминском районе построят племенное хозяйство за 2,5 млрд рублей

В Новошешминском районе Татарстана планируется строительство высокотехнологичной фермы с общим объемом инвестиций до 2,5 млрд руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил глава района Егор Тарнавский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В слободе Черемуха создадут высокотехнологичную ферму

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В слободе Черемуха создадут высокотехнологичную ферму

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проект реализует компания ООО «Закрома» на территории Черемушского сельского поселения (слобода Черемуха).

По словам главы района, строительство фермы рассчитано на 2,5 тыс. голов крупного рогатого скота. Проект реализуется в два этапа: начало строительства намечено на май 2026 года, срок сдачи объекта — 1,5 года. На новом предприятии создадут около ста рабочих мест.

Господин Тарнавский отметил, что в районе наблюдается снижение поголовья крупного рогатого скота: на сегодня в хозяйствах района насчитывается 5 683 особи, из которых 2 201 — коровы.

Ранее сообщалось, что в Атнинском районе планируют построить молочную ферму на тысячу голов.

Анна Кайдалова