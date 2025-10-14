В Атнинском районе Татарстана завершена археологическая экспертиза участка площадью 9,5 га под строительство вблизи деревни Верхние Шаши. Участок предназначен для молочно-товарной фермы на 1000 голов дойного стада. Соответствующий документ опубликовал комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Атнинском районе планируют построить молочную ферму на тысячу голов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Атнинском районе планируют построить молочную ферму на тысячу голов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Исследование проводилось в октябре 2025 года. Археологи заложили 10 шурфов общей площадью 10 кв. м. Специалисты не обнаружили на территории археологические или культурные объекты.

В 2020 году в Атнинском районе вблизи села Нижняя Береске ввели молочно-товарную ферму на 1000 голов. Проект предусматривал два этапа строительства. В рамках первого этапа построены коровники, телятники, доильно-молочный блок и административные здания.

Анна Кайдалова