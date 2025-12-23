Главные новости за 23 декабря. Новороссийск

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по Краснодарскому краю предписала анапскому водоканалу прекратить дискриминацию потребителей.

Топливо в Новороссийске за неделю подешевело в среднем от 0,02 до 1,13%.

Власти Новороссийска призвали горожан воздержаться от использования пиротехники в период новогодних праздников.

Администрация Новороссийска выделила свыше 33 млн руб. из муниципального бюджета на содержание и ремонт систем ливнеотведения в 2026 году.

За 11 месяцев 2025 года с вокзала Новороссийска отправили 1 млн пассажиров.

На слушание по делу экс-депутата Законодательного собрания Кубани (ЗСК) Михаила Ковалюка, которое должно было состояться 22 декабря, не явился его адвокат. В результате Октябрьский районный суд Новороссийска отложил заседание на 11 февраля 2026 года.

Каспийский трубопроводный консорциум по итогам 2025 года может отгрузить на экспорт 74,4 млн т нефти, что на 11,4 млн т больше, чем было в прошлом году.