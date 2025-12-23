Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФАС потребовала прекратить дискриминацию потребителей от водоканала Анапы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по Краснодарскому краю предписала анапскому водоканалу прекратить дискриминацию потребителей. Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

ФАС установила, что АО «Анапа Водоканал» выдавала гражданам технические условия и типовые договоры на подключение к сетям водоснабжения, не соответствующие законодательным требованиям. По информации краевой антимонопольной службы, водоканал Анапы также предоставлял несанкционированные справки о выполнении техусловий подключения.

«Эти действия привели к невозможности заключения договора водоснабжения с потребителями»,— заявили в пресс-службе УФАС региона.

Федеральная антимонопольная служба выдала АО «Анапа Водоканал» предписание о соблюдении порядка подключения. В отношении ресурсоснабжающей организации возбудили дело, и водоканал Анапы признали виновным в нарушении антимонопольного законодательства.

АО «Анапа Водоканал» должно исполнить условия предписания в течение 30 дней с момента его получения. В противном случае ФАС России может привлечь организацию к административной ответственности.

София Моисеенко

Новости компаний Все