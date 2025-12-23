ФАС потребовала прекратить дискриминацию потребителей от водоканала Анапы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по Краснодарскому краю предписала анапскому водоканалу прекратить дискриминацию потребителей. Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.

ФАС установила, что АО «Анапа Водоканал» выдавала гражданам технические условия и типовые договоры на подключение к сетям водоснабжения, не соответствующие законодательным требованиям. По информации краевой антимонопольной службы, водоканал Анапы также предоставлял несанкционированные справки о выполнении техусловий подключения.

«Эти действия привели к невозможности заключения договора водоснабжения с потребителями»,— заявили в пресс-службе УФАС региона.

Федеральная антимонопольная служба выдала АО «Анапа Водоканал» предписание о соблюдении порядка подключения. В отношении ресурсоснабжающей организации возбудили дело, и водоканал Анапы признали виновным в нарушении антимонопольного законодательства.

АО «Анапа Водоканал» должно исполнить условия предписания в течение 30 дней с момента его получения. В противном случае ФАС России может привлечь организацию к административной ответственности.

София Моисеенко