На содержание ливневок в Новороссийске выделили больше 30 млн рублей

Власти Новороссийска выделили свыше 33 млн руб. из муниципального бюджета на содержание и ремонт систем ливнеотведения в 2026 году. Об этом свидетельствуют тендеры, опубликованные в единой информационной системе «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Дороже всего городскому бюджету обойдется содержание ливневых коллекторов в Центральном внутригородском районе, на эти цели выделили 12,8 млн руб. Текущие работы по обеспечению стабильного ливнеотведения в Приморском районе будут производиться за 6 млн руб., еще 6,1 млн руб. планируется освоить на содержание систем в пригороде Новороссийска.

На работы по ремонту и содержанию ливневок в Южном районе распределили 5,7 млн руб., а на осуществление цикла мероприятий в Восточном районе выделено 4,8 млн руб. из городской казны.

Заказчиком на содержание и текущий ремонт систем ливнеотведения в 2026 году выступает управление жилищно-коммунального хозяйства Новороссийска. В ведомости объема работ указывается, что подрядчик будет обязан осуществлять очистку водоприемных колодцев и проходных коллекторов, промывку канализационных трубопроводов, установку решеток и ремонт железобетонных стен каналов.

София Моисеенко