Вокзал Новороссийска отправил 1 млн пассажиров с января по ноябрь 2025 года

За 11 месяцев 2025 года с вокзала Новороссийска отправили 1 млн пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

В период с января по ноябрь уходящего года с крупнейших вокзалов СКЖД отправили почти 38,4 млн человек в пригородном и дальнем сообщении, о чем свидетельствую данные пресс-службы.

Лидером по пассажиропотоку на Черном море стал вокзал Адлера, откуда было отправлено 6,7 млн человек. На втором месте в рейтинге СКЖД расположился Сочи с 4,3 млн пассажиров, третью строчку занял вокзал «Ростов-Главный» с 4,2 млн пассажиров.

С вокзала «Краснодар-1» за 11 месяцев отправили 3,9 млн человек, а с вокзала Анапы уехали 860 тыс. пассажиров.

София Моисеенко