Мэрия Новороссийска призывает жителей отказаться от запуска фейерверков

Власти Новороссийска призвали горожан воздержаться от использования пиротехники в период новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Отказаться от пиротехники мэрия Новороссийска просит в связи с проведением СВО. В пресс-службе администрации подчеркнули, что новогоднее настроение можно создать другими, «более безопасными и менее тревожными» способами.

«Сейчас наша главная цель — поддержать бойцов, которые с честью и достоинством отстаивают интересы страны в зоне проведения СВО. Давайте проявим сознательность и солидарность, отказавшись от запуска пиротехники ради общего блага и спокойствия»,— призвали в администрации города-героя.

Ранее в ходе аппаратного совещания мэр Новороссийска Андрей Кравченко назвал использование пиротехники в текущих условиях неприемлемым и неуместным. Рекомендации по отказу от запуска фейерверков и петард также дали в администрациях Геленджика и Анапы.

София Моисеенко