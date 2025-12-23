КТК может побить прошлогодний рекорд по отгрузке нефти на экспорт в 2025 году

Каспийский трубопроводный консорциум по итогам 2025 года может отгрузить на экспорт 74,4 млн т нефти, что на 11,4 млн т больше, чем было в прошлом году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу «Транснефти» Николая Токарева.

«Результаты производственной деятельности консорциума позитивные, значительно увеличился объем прокачки. Если в 2024 году КТК отгрузил 63 млн т нефти, то по итогам года ожидается 74,4 млн тонн»,— сообщил Николай Токарев.

Руководитель «Транснефти» отметил, что увеличение экспорта сырья повлечет за собой рост дивидендов акционеров. По итогам уходящего года КТК может вложить в российский бюджет рекордные 77,2 млрд руб. в счет налогов и дивидендов. Этот показатель на 7,4 млрд руб. больше прошлогоднего.

Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов ранее сообщал, что власти республики ускорили поставку двух новых выносных причальных устройств для объектов КТК в Новороссийске после атаки ВСУ по морскому терминалу. Удар киевского режима произошел 29 ноября, безэкипажный морской катер повредил ВПУ-2, в результате чего в причальном устройстве образовалась пробоина размером три на два с половиной метра.

