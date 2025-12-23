В Новороссийске снизились цены на топливо за прошедшую неделю

Топливо в Новороссийске за неделю подешевело в среднем от 0,02 до 1,13%. Об том свидетельствуют результаты мониторинга розничных цен от управления экономического развития города.

По данным на 22 декабря, средняя розничная стоимость 1 л бензина с октановым числом АИ-92 составила 66,6 руб., 15 декабря показатель достигал 66,61 руб./л. Бензин АИ-95 стоит 73,06 руб./л, за неделю он подешевел на 0,19%.

Дизельное топливо стало дешевле на 1,13% в период с 15 по 22 декабря. Согласно результатам мониторинга, средняя розничная стоимость дизеля снизилась до 71,14 руб./л вместо 71,95 руб./л.

Цена на сжиженный углеводородный газ для заправки автотранспорта, по информации управления экономического развития Новороссийска, за неделю не изменилась.

София Моисеенко