Азия словила ветер перемен

Возвращение в Белый дом Дональда Трампа и то, что Штаты делали при нем на протяжении всего уходящего года, оттянуло на себя фокус международного внимания. Однако и в Азии происходили важные события. В числе самых знаковых из них — смена власти в Южной Корее, а затем и в Японии. В Китае, где с 2012 года у власти бессменно находится председатель КНР Си Цзиньпин, таких перемен предсказуемо не случилось. Зато в 2025 году Пекин сумел пригасить торговую войну с США, провел впечатляющий военный парад, впервые явив миру свою полноценную ядерную триаду, и эпично разругался с Японией.

Шок и трепет Южная Корея пережила еще под занавес 2024 года, когда тогдашний лидер страны Юн Сок Ёль ни с того ни с сего объявил военное положение. И хотя оно продержалось считаные часы, последствия этого необдуманного поступка страна расхлебывала добрую половину 2025 года. Для начала Юн Сок Ёлю вынесли импичмент — сначала парламент, а затем, в апреле, и Конституционный суд, который постановил, что глава государства не имел конституционных оснований для введения военного положения и его действия в ночь 3 декабря были равносильны акту восстания.

С тех пор экс-лидер переехал из президентского дворца в места не столь отдаленные, а Южная Корея избрала себе на внеочередных парламентских выборах нового президента. Им стал лидер Демократической партии Ли Чжэ Мён.

Одно из ключевых изменений после смены власти произошло на северокорейском направлении. Тогда как прежняя администрация придерживалась крайне жесткого, если не сказать враждебного курса в отношении своего неспокойного соседа по полуострову, то при Ли Чжэ Мёне Сеул взял курс на примирение с Пхеньяном.

Одним из первых шагов на этом пути стало прекращение запуска через границу воздушных шаров с пропагандистскими листовками (этим занимались активисты, но прежние власти это молчаливо одобряли) и трансляций через громкоговорители.

Кроме того, новый президент распорядился начать работу по восстановлению Всеобъемлющего военного соглашения с КНДР от 2018 года, которое содержало ряд мер по снижению напряжения вблизи границы.

Но Пхеньян это совершенно не проняло. Если резюмировать вкратце все те заявления, какие раздавались весь год со стороны северокорейского лидера Ким Чен Ына и его сестры Ким Ё Чжон, то в сухом остатке позиция КНДР осталась непримиримой: нормализация с Сеулом невозможна, Южная Корея для Северной — враг навсегда, а попытка начать «эпоху перемирия» не более чем «бредовая мечта».

Смена власти настигла в этом году и еще одну страну Северо-Восточной Азии — Японию. Здесь она так же, как и в Южной Корее, случилась не «по расписанию». После ряда громких скандалов в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), шлейф от которых тянулся весь 2025 год, на парламентских выборах в июне партия власти утратила большинство в ключевой нижней палате. Премьер Сигэру Исиба, не пробывший на своем посту и года, объявил, что уходит в отставку.

По итогам выборов в ЛДП и последующего голосования в парламенте новым премьером Японии — четвертым по счету за последние пять лет — стала в октябре первая в истории страны женщина Санаэ Такаити.

И надо сказать, что свое правление она начала весьма бодро, особенно во внешней политике. Во-первых, ей удалось сразу же завоевать расположение Дональда Трампа (что является крайне важным для страны, много десятилетий зависящей от США в плане безопасности). Отчасти симпатия главы Белого дома была дана Санаэ Такаити авансом — как протеже и идейной соратнице ныне покойного экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Однако она и сама не оплошала: в ходе госвизита президента США в Японию в конце октября лидеры договорились «предпринять дальнейшие шаги для нового золотого века» американо-японского альянса.

А вот отношения с соседним Китаем при Санаэ Такаити почти сразу же вошли в глубокое пике. Поводом к серьезному обострению стали неосторожные слова японского премьера о Тайване — острове, считающем себя де-факто независимым, но признаваемом подавляющим большинством стран мира территорией КНР.

В ноябре глава японского правительства дала понять, что Токио будет считать себя вправе задействовать военную силу, если Китай решится на блокаду Тайваня или применение военной силы против острова.

В Пекине это заявление вызвало волну возмущения и крайне жесткие ответные меры. Китайские авиакомпании свернули полетную программу в крупные японские города, что стало серьезным ударом по туристической отрасли Японии, китайские военные корабли участили проходы в районе спорных островов Сенкаку (в китайской версии Дяоюйдао), которые контролирует Япония, но которые КНР считает своими. Наконец, в отместку за слова премьера Японию лишили панд, давно ставших своеобразной разменной монетой в дипломатии по-китайски. В декабре стало известно, что в конце января из токийского зоосада Уэно вернут двух панд (срок соглашения об аренде животных между Токио и Пекином истекает в феврале), а новых не пришлют, в связи с чем впервые за полвека в Японии не останется ни одного бамбукового медведя.

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС

Впрочем, для Санаэ Такаити все вышло в русле народной мудрости «нет худа без добра»: опросы общественного мнения в середине декабря показали, что рейтинг одобрения премьера превышает 70%, что стало самым высоким показателем за два десятилетия. И решительный отпор китайскому давлению сыграл в этом далеко не последнюю роль.

Что же касается Китая — второй экономики мира и одной из важнейших стран всей, а не только Северо-Восточной Азии и даже всего мира, то в этой стране 2025 год обошелся без особых потрясений. Торговые трения как с Евросоюзом, так и со Штатами стали новой нормой, но обошлись пока без катастрофичных взаимных ударов.

С Америкой Дональда Трампа Китаю даже удалось немного притормозить торговые битвы.

По итогам личной встречи главы Белого дома с председателем КНР Си Цзиньпином в конце октября на полях саммита АТЭС в Южной Корее стороны хоть и не вышли на всеобъемлющую торговую сделку, но смогли достигнуть прогресса по ряду направлений, отыграть назад с введением ряда торговых ограничений и договориться о взаимных визитах лидеров двух стран в 2026 году.

На этом относительно ровном фоне главным событием уходящего года в Китае, привлекшим внимание всего мира, стал, пожалуй, грандиозный военный парад, который прошел 3 сентября в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и победы Китая над милитаристской Японией, собравший на площади Тяньаньмэнь 26 мировых лидеров и показавший всему миру заметно возросшую военную мощь Поднебесной.

