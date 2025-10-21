Четвертая за пятилетку, но первая в истории
Санаэ Такаити официально стала новым премьером Японии
Япония официально получила четвертого по счету премьера за последние пять лет. Во вторник, 21 октября, парламент страны утвердил новой главой японского правительства 64-летнюю Санаэ Такаити — протеже убитого премьера Синдзо Абэ, большую поклонницу Маргарет Тэтчер, одну из главных консерваторов в стане правящей Либерально-демократической партии и, наконец, первую женщину-премьера за всю историю Японии.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters
Утверждение Санаэ Такаити в парламенте обошлось даже без второго тура. В ходе голосования в ключевой нижней 465-местной палате парламента она с ходу заручилась поддержкой 237 депутатов, получив на 4 голоса больше необходимого минимума. Вслед за этим ее кандидатуру без лишних проволочек одобрила большинством голосов и верхняя палата, что открыло путь к официальному приведению ее к присяге тем же вечером в качестве 104-го премьер-министра Японии.
Еще несколько дней назад поддержка кандидатуры этой женщины парламентом казалась далеко не предопределенной. Прежде всего потому, что выбор Санаэ Такаити стоил правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) потери младшего партнера по коалиции — партии «Комэйто», которая до того входила в коалиционные правительства с партией власти на протяжении последних 26 лет, но выступила против кандидатуры госпожи Такаити из-за ее взглядов на политику безопасности.
Однако за день до нынешнего голосования ЛДП удалось заполучить нового партнера: 20 октября партия власти и вторая оппозиционная сила правая Партия обновления Японии, известная также как «Исин», заключили коалиционное соглашение. Это дало фактически железные гарантии того, что утверждение Такаити премьером обойдется без сюрпризов: на двоих у нынешних партнеров оказалось 231 кресло в нижней палате. То есть достаточно для утверждения Такаити премьером, хоть и недостаточно, чтобы обойтись в дальнейшем без поддержки оппозиционных групп при принятии законов, включая голосование по новому дополнительному бюджету.
Приход Такаити в кресло премьера стал первым случаем, когда этот пост в Японии — стране, где в высших эшелонах политики и бизнеса по-прежнему преобладают мужчины,— достался женщине. Впрочем, никаких прогрессивных перемен с точки зрения положения представительниц слабого пола в обществе это событие не сулит.
В этом новоиспеченный премьер всегда придерживалась крайне консервативных позиций, выступая, например, против изменения закона, по которому супруги обязаны иметь одну фамилию, и негативно относясь к идее разрешить женщинам наследовать трон.
А вот заметный крен вправо в вопросах социальной политики и иммиграции Японию ждет почти наверняка. Последние несколько лет страна сталкивалась с ростом цен, что наряду с коррупционными скандалами внутри ЛДП серьезно подхлестнуло рост общественного недовольства. Приток же в страну туристов на фоне ослабления иены и рекордный наплыв иммигрантов вкупе с экономическими трудностями впервые вывели в политическую повестку страны тему борьбы с миграцией, приведя к всплеску популярности крайне правой партии «Сансэйто». Сама Санаэ Такаити уже неоднократно высказывалась за ужесточение правил иммиграции, что наверняка и будет теперь воплощать в жизнь, пересев в премьерское кресло.
Кроме того, госпожа Такаити, порой именуемая «фискальным голубем», призывала к увеличению госрасходов и одновременно снижению налогов (например, она предложила отменить налог на продукты питания, составляющий сейчас 10%), чтобы помочь потребителям справиться с растущей инфляцией. Эти меры могут быть чреваты трениями с новыми партнерами по коалиции, выступающими за урезание госрасходов и сокращение госаппарата.
Что касается вопросов обороны, Такаити совершенно точно является «ястребом». Как и ее наставник Синдзо Абэ, она не раз заявляла о намерении пересмотреть «пацифистскую» послевоенную конституцию страны, чтобы официально признать роль Сил самообороны Японии в качестве вооруженных сил страны. И регулярно посещала храм Ясукуни, где захоронены японские военные преступники, ставший для соседних Китая и Южной Кореи символом японского милитаризма.
В отличие от социальной политики на этом поле у ЛДП и партии «Исин» царит практически полное согласие. В соответствии с достигнутым 20 октября политическим соглашением двух политических сил коалиция будет стремиться пересмотреть три ключевых документа Японии в сфере безопасности раньше запланированного срока, дабы ускорить укрепление обороноспособности страны. Крайне вероятно, что партнеры дойдут, в частности, и до снятия ряда ограничений на экспорт летального оружия, чему все прошедшие годы противился прежний партнер ЛДП — «Комэйто».
Первоочередной же задачей нового премьера станет назначение членов своего кабинета (согласно традиции, прежний состав правительства сложил с себя полномочия перед ее назначением).
Как утверждается в ряде японских СМИ, ключевые посты в Кабинете министров Такаити может отдать своим бывшим соперникам за лидерство в партии, включая Ёсимасу Хаяси, Синдзиро Коидзуми и Тосимицу Мотэги.
Не будет у премьера времени на раскачку и в области внешней политики. Уже 27 октября с визитом в Японию прибудет президент США Дональд Трамп, после чего Санаэ Такаити ждет международный дебют в качестве премьера Японии на саммите АТЭС в Южной Корее.