Четвертая за пятилетку, но первая в истории

Япония официально получила четвертого по счету премьера за последние пять лет. Во вторник, 21 октября, парламент страны утвердил новой главой японского правительства 64-летнюю Санаэ Такаити — протеже убитого премьера Синдзо Абэ, большую поклонницу Маргарет Тэтчер, одну из главных консерваторов в стане правящей Либерально-демократической партии и, наконец, первую женщину-премьера за всю историю Японии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Утверждение Санаэ Такаити в парламенте обошлось даже без второго тура. В ходе голосования в ключевой нижней 465-местной палате парламента она с ходу заручилась поддержкой 237 депутатов, получив на 4 голоса больше необходимого минимума. Вслед за этим ее кандидатуру без лишних проволочек одобрила большинством голосов и верхняя палата, что открыло путь к официальному приведению ее к присяге тем же вечером в качестве 104-го премьер-министра Японии.

Еще несколько дней назад поддержка кандидатуры этой женщины парламентом казалась далеко не предопределенной. Прежде всего потому, что выбор Санаэ Такаити стоил правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) потери младшего партнера по коалиции — партии «Комэйто», которая до того входила в коалиционные правительства с партией власти на протяжении последних 26 лет, но выступила против кандидатуры госпожи Такаити из-за ее взглядов на политику безопасности.

Однако за день до нынешнего голосования ЛДП удалось заполучить нового партнера: 20 октября партия власти и вторая оппозиционная сила правая Партия обновления Японии, известная также как «Исин», заключили коалиционное соглашение. Это дало фактически железные гарантии того, что утверждение Такаити премьером обойдется без сюрпризов: на двоих у нынешних партнеров оказалось 231 кресло в нижней палате. То есть достаточно для утверждения Такаити премьером, хоть и недостаточно, чтобы обойтись в дальнейшем без поддержки оппозиционных групп при принятии законов, включая голосование по новому дополнительному бюджету.

Приход Такаити в кресло премьера стал первым случаем, когда этот пост в Японии — стране, где в высших эшелонах политики и бизнеса по-прежнему преобладают мужчины,— достался женщине. Впрочем, никаких прогрессивных перемен с точки зрения положения представительниц слабого пола в обществе это событие не сулит.

В этом новоиспеченный премьер всегда придерживалась крайне консервативных позиций, выступая, например, против изменения закона, по которому супруги обязаны иметь одну фамилию, и негативно относясь к идее разрешить женщинам наследовать трон.

А вот заметный крен вправо в вопросах социальной политики и иммиграции Японию ждет почти наверняка. Последние несколько лет страна сталкивалась с ростом цен, что наряду с коррупционными скандалами внутри ЛДП серьезно подхлестнуло рост общественного недовольства. Приток же в страну туристов на фоне ослабления иены и рекордный наплыв иммигрантов вкупе с экономическими трудностями впервые вывели в политическую повестку страны тему борьбы с миграцией, приведя к всплеску популярности крайне правой партии «Сансэйто». Сама Санаэ Такаити уже неоднократно высказывалась за ужесточение правил иммиграции, что наверняка и будет теперь воплощать в жизнь, пересев в премьерское кресло.

Кроме того, госпожа Такаити, порой именуемая «фискальным голубем», призывала к увеличению госрасходов и одновременно снижению налогов (например, она предложила отменить налог на продукты питания, составляющий сейчас 10%), чтобы помочь потребителям справиться с растущей инфляцией. Эти меры могут быть чреваты трениями с новыми партнерами по коалиции, выступающими за урезание госрасходов и сокращение госаппарата.

Что касается вопросов обороны, Такаити совершенно точно является «ястребом». Как и ее наставник Синдзо Абэ, она не раз заявляла о намерении пересмотреть «пацифистскую» послевоенную конституцию страны, чтобы официально признать роль Сил самообороны Японии в качестве вооруженных сил страны. И регулярно посещала храм Ясукуни, где захоронены японские военные преступники, ставший для соседних Китая и Южной Кореи символом японского милитаризма.

В отличие от социальной политики на этом поле у ЛДП и партии «Исин» царит практически полное согласие. В соответствии с достигнутым 20 октября политическим соглашением двух политических сил коалиция будет стремиться пересмотреть три ключевых документа Японии в сфере безопасности раньше запланированного срока, дабы ускорить укрепление обороноспособности страны. Крайне вероятно, что партнеры дойдут, в частности, и до снятия ряда ограничений на экспорт летального оружия, чему все прошедшие годы противился прежний партнер ЛДП — «Комэйто».

Первоочередной же задачей нового премьера станет назначение членов своего кабинета (согласно традиции, прежний состав правительства сложил с себя полномочия перед ее назначением).

Как утверждается в ряде японских СМИ, ключевые посты в Кабинете министров Такаити может отдать своим бывшим соперникам за лидерство в партии, включая Ёсимасу Хаяси, Синдзиро Коидзуми и Тосимицу Мотэги.

Не будет у премьера времени на раскачку и в области внешней политики. Уже 27 октября с визитом в Японию прибудет президент США Дональд Трамп, после чего Санаэ Такаити ждет международный дебют в качестве премьера Японии на саммите АТЭС в Южной Корее.

Наталия Портякова