Южная Корея потеплела к Северной

Южная Корея и США 18 августа начали ежегодные совместные военные учения по отработке отражения угроз со стороны Северной Кореи. Чтобы приглушить ожидаемо яростную реакцию на них соседей по Корейскому полуострову, Сеул решил перенести почти половину из 40 запланированных мероприятий с августа на сентябрь, делая активную часть учений более протяженной во времени. Одновременно в понедельник президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, обещавший решать все проблемы с КНДР путем диалога и сотрудничества, приказал министерствам и ведомствам «подготовиться к поэтапному выполнению существующих межкорейских соглашений». В Пхеньяне на примирительные жесты нового южнокорейского лидера пока не отреагировали, а ранее пообещали закрепить в конституции положение об отсутствии у КНДР намерений налаживать отношения с Югом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: South Korea Defense Ministry / AP Фото: South Korea Defense Ministry / AP

Учения Ulchi Freedom Shield, начавшиеся в Южной Корее 18 августа, по масштабам вторые из тех, которые Сеул ежегодно проводит совместно с американцами. В нынешнем году в них принимают участие 21 тыс. военнослужащих (преимущественно южнокорейских) с традиционной задачей отработать противодействие угрозам со стороны КНДР в компьютерно-моделируемых операциях на командных пунктах и в полевых учениях.

Вместе с тем еще пару недель назад южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов заявил, что в текущем году учения пройдут в том же масштабе, что и ранее, но около половины из примерно 40 запланированных маневров будут перенесены на сентябрь в рамках усилий Сеула по налаживанию отношений с Северной Кореей — чтобы учения не выглядели как демонстрация военной мощи северному соседу. Правда, американские партнеры дали другое объяснение изменению графика учений.

Они сослались на жаркую погоду и ущерб, нанесенный наводнениями некоторым учебным полигонам, из-за чего часть маневров и перенесли на сентябрь.

Пхеньяну американо-южнокорейские учения в любом случае не нравятся. Еще 11 августа северокорейское агентство ЦТАК обнародовало заявление на этот счет главы Минобороны КНДР Но Гван Чхоля. «Враги не скрывают, что в этих совместных учениях, в которых будут задействованы заокеанские вооруженные силы, включая военно-морские экспедиционные войска США… и которые проводятся во всех пространствах, будут применены новые наставления и методы ведения современной войны, нацеленные не только на наше государство, но и на (другие.— “Ъ”) страны региона»,— заявил министр.

Примечательно, что в один день со стартом военных учений президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, выступающий за улучшение отношений двух соседей по Корейскому полуострову, обратился к своему кабинету с просьбой проработать выполнение существующих соглашений с КНДР. «Отношения между Южной и Северной Кореей имеют решающее значение для защиты национальных интересов Южной Кореи и расширения пространства для дипломатической деятельности в условиях быстро меняющейся внешней обстановки. Соответствующие министерства, пожалуйста, подготовьтесь к поэтапному выполнению существующих межкорейских соглашений, начиная с того, что возможно»,— заявил господин Ли во время заседания кабинета министров в понедельник.

О каких именно соглашениях идет речь, президент не упомянул. Но еще в минувшую пятницу в речи по случаю 80-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства Ли Чжэ Мён заявил, что намерен восстановить Всеобъемлющее военное соглашение от 19 сентября 2018 года. Оно было подписано на межкорейском саммите в том же году и включало в себя такие меры, как прекращение обеими сторонами военных учений вблизи границы, запрет на проведение учений с боевой стрельбой в определенных районах, введение бесполетных зон, удаление некоторых постов охраны вдоль демилитаризованной зоны и поддержание горячих линий связи.

На фоне последующего перехода от оттепели к новому витку конфронтации между Сеулом и Пхеньяном КНДР в ноябре 2023 года первой отказалась от этого соглашения. Прошлым летом — после череды северокорейских провокаций с отправкой на Юг гигантских воздушных шаров с мусором — о полной приостановке действия упомянутого соглашения заявил и тогдашний президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Тогда же после шестилетней паузы Сеул возобновил и пропагандистское вещание через границу в адрес северных соседей.

Пришедший к власти летом нынешнего года Ли Чжэ Мён — выдвиженец Демократической партии, традиционно более лояльно настроенной к Северу,— постарался вернуть отношения с соседями в нормальное русло или как минимум снизить напряженность на полуострове.

Он, в частности, распорядился прекратить запуск через границу воздушных шаров с пропагандистскими листовками (хотя этим занималось не правительство, а активисты) и положил конец трансляциям через громкоговорители на границе (4 августа Сеул начал их демонтаж).

Усилия нового руководства в Сеуле для улучшения отношений с КНДР признала и сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон, занимающая должность заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи. Однако еще в конце июля она подчеркнула, что нынешние примирительные шаги не смогут «повернуть часовую стрелку истории» вспять и заявления представителей РК о необходимости начать «эпоху примирения» не меняют «нутро правителя» Южной Кореи — страны, которая до сих пор «помешана на объединении путем поглощения» КНДР.

В середине августа та же Ким Ё Чжон пошла еще дальше, пообещав, что северокорейские власти закрепят в конституции положение об отсутствии у Пхеньяна намерений наладить отношения с Сеулом. И вновь раскритиковала планы властей Южной Кореи начать «эпоху перемирия», назвав их «бредовой мечтой».

Наталия Портякова