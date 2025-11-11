Разговор на повышенных нотах
Япония и Китай скандалят из-за Тайваня
В и без того традиционно напряженных отношениях Китая и Японии разгорелся громкий скандал. Точкой отсчета стало заявление японского премьера Санаэ Такаити о том, что применение Китаем силы против Тайваня будет расценено Токио как «экзистенциальная угроза» и вынудит страну развернуть у острова свои силы самообороны. В ответ один из высокопоставленных китайских дипломатов разместил в соцсетях оскорбительный и совершенно недипломатичный пост о Такаити. Вслед за этим Токио и Пекин обменялись нотами протеста. Но если потом премьер Японии постарался несколько смягчить тон, то Пекин, похоже, не намерен отступать ни на шаг.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити
Фото: Kim Hong-Ji / File Photo / Reuters
В Японии уже много лет назад обозначили, что будут считать любую эскалацию вокруг Тайваня угрозой собственной безопасности — как минимум в силу географической близости. В 2015 году еще при премьере Синдзо Абэ Токио принял закон, который предусматривает применение военной силы в целях коллективной самообороны при соблюдении ряда условий. В первую очередь, если сама Япония или иностранное государство, находящееся в союзнических отношениях с Токио, столкнется с вооруженным нападением, представляющим угрозу существованию Японии.
Но говоря «А», японские премьеры никогда не говорили «Б», то есть ни разу не заходили настолько далеко, чтобы публично приводить в качестве конкретного примера эскалацию вокруг Тайваня и обозначать возможную реакцию Токио. А ставшая в прошлом месяце премьером Санаэ Такаити это себе позволила.
«Если (Китаем.— “Ъ”) будут задействованы военные корабли и если морская блокада (Тайваня.— “Ъ”) подразумевает применение силы, я считаю, что это по любым меркам представляет собой ситуацию, которую можно было бы считать угрозой существованию Японии»,— заявила Такаити 8 ноября, давая понять, что такая ситуация может вынудить Токио развернуть свои силы самообороны.
Справедливости ради стоит отметить, что этот комментарий прозвучал не на пустом месте, а в ответ на конкретный вопрос депутата оппозиционной Конституционно-демократической партии Кацуи Окады. Но если оппозиция восприняла ответ Такаити относительно спокойно, то в Пекине он вызвал взрыв возмущения. В тот же день МИД КНР подал официальную жалобу в связи с заявлением премьера Японии.
Однако скандальной эта история стала лишь после высказывания генконсула Китая в Осаке Сюэ Цзяня.
«У нас нет другого выбора, кроме как без малейшего колебания перерубить эту мерзкую шею (той.— “Ъ”), которая на нас набросилась. Вы готовы?» — написал дипломат 8 ноября в соцсети X под статьей, где упоминались комментарии Такаити о Тайване.
В ответ главный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара назвал пост китайского генконсула «крайне неуместным» и потребовал его удалить (сутки спустя он действительно был удален). Чиновник отметил, что Сюэ в прошлом делал «множество» провокационных заявлений, и призвал Китай принять в отношении чиновника дисциплинарные меры.
Японцев в их негодовании поддержал и посол США в Токио Джордж Гласс. Назвав комментарий китайского дипломата «угрожающим», глава американской дипмиссии, поделившись скриншотом уже удаленного поста Сюэ Цзяня на платформе X, отметил: «Маска сползает — снова», очевидно, намекая, что Китай далеко не такой миролюбивый, каким себя изображает.
На фоне исторически сложных отношений Пекина и Токио, омраченных, в частности, наследием японского милитаризма и территориальным спором, в Японии никогда не было особо дружественных Пекину политиков. Однако даже среди них Санаэ Такаити выделялась крайне жесткой позицией по отношению к Китаю. До того как стать премьером Японии, она посещала храм Ясукуни — символ японского милитаризма в глазах Пекина и Сеула и, возглавив японское правительство, обещает продолжать эти посещения.
Правда, в конце октября на полях саммита АТЭС в Южной Корее Санаэ Такаити провела краткую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. На ней она, хоть и признала наличие спорных вопросов в отношениях двух стран, постаралась смягчить тон в отношениях с Китаем.
Но уже после этой встречи на полях того же саммита премьер встретилась и с представителем Тайваня, что ожидаемо вызвало в Пекине негативную реакцию.
10 ноября японский премьер попробовала немного смягчить тон своих высказываний о защите Тайваня. Но тут же дала понять, что сожалеет о форме, а не о смысле своих слов, пообещав впредь воздерживаться «от прямых заявлений о конкретных сценариях».
А вот в Пекине решили не делать ни шагу назад. Сначала представитель МИД Китая Линь Цзянь, по сути, поддержал скандальный пост генконсула, заявив, что он был ответом «на ошибочные и опасные высказывания, которые пытаются отделить Тайвань от территории Китая и пропагандируют военное вмешательство в Тайваньском проливе». Линь Цзянь призвал Токио «серьезно взглянуть на свою историческую ответственность». А вслед за ним посол Китая в Японии У Цзянхао с угрозой заявил: «Поддержание идеи о том, что "кризис на Тайване — это кризис для Японии"… в конечном итоге приведет лишь к пути без возврата».