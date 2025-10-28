Глава Белого дома оценил японские церемонии

Глава Белого дома Дональд Трамп провел 28 октября в Токио за общением с новым премьером Японии Санаэ Такаити. Знакомство с соратницей ныне покойного Синдзо Абэ, которому Трамп весьма благоволил и о котором оба лидера неоднократно вспоминали в ходе встречи, прошло на ура и было полно взаимных похвал и комплиментов. И, главное, принесло плоды обеим сторонам. По итогам госвизита президента США в Японию стороны договорились «предпринять дальнейшие шаги для нового золотого века» американо-японского альянса и заключили сделку по сотрудничеству в области редкоземельных металлов. Цель — ослабить зависимость в этой сфере от Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и президент США Дональд Трамп в Токио

Фото: Nicolas Datiche / Pool / Reuters Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и президент США Дональд Трамп в Токио

Фото: Nicolas Datiche / Pool / Reuters

Еще до того, как Дональд Трамп прилетел в Японию, многое предвещало, что атмосфера его госвизита будет крайне доброжелательной. Так и оказалось.

«Это будут отношения, которые будут крепче, чем когда-либо»,— пообещал госпоже Такаити президент Трамп, которого в богато украшенном дворце Акасака встретили почетным военным караулом и оркестром. Уже в самом начале американский лидер решил вспомнить об убитом в 2022 году премьере Японии Синдзо Абэ, с которым у него были довольно дружеские связи. Нынешняя глава правительства Японии — протеже и идейная соратница убитого политика.

«Я знаю от Синдзо и других, что вы станете одним из великих премьер-министров. Вы проделаете фантастическую работу, и у нас будут фантастические отношения»,— продолжил раздавать авансы своей визави президент США.

Санаэ Такаити не осталась в долгу. В ответ она пообещала построить «новую золотую эру» японо-американского альянса, назвав отношения двух стран «величайшими в мире». А далее похвалила своего американского гостя за «беспрецедентные» достижения в содействии миру на Ближнем Востоке, а также в примирении Камбоджи и Таиланда. И, подхватив пример ряда других мировых лидеров, заявила, что обязательно будет рекомендовать Трампа на Нобелевскую премию мира, которую тот, по его словам, давно заслуживает.

Кроме добрых слов американскому лидеру достались и приятные подарки. В частности, госпожа Такаити преподнесла ему клюшку для гольфа, которой некогда играл Синдзо Абэ, сумку для гольфа с автографом японского гольфиста Хидэки Мацуямы и сразу две черные бейсболки с надписью: «Япония вернулась». И будто этого мало, она анонсировала, что в будущем году, когда США будут отмечать свое 250-летие, Токио отправит в дар Вашингтону 250 деревьев сакуры.

Довольно субстантивной оказалась и деловая часть программы визита Трампа в Японию. По итогам встречи лидеры двух стран подписали соглашение, в котором высказались за дальнейшую работу над содержательным наполнением «нового золотого века» их альянса. Этот документ, по сути, закрепил ранее достигнутое торговое соглашение, согласно которому японский экспорт в США теперь будет облагаться 15-процентными пошлинами (ранее Трамп грозился ввести тарифы в 25%).

Взамен в Токио пообещали Вашингтону инвестиции в размере $550 млрд и закупки большего числа американских товаров, включая автомобили, самолеты, сельхозпродукцию и энергоносители.

Сам Трамп по итогам переговоров сообщил, что Япония разместила крупный заказ на приобретение американского вооружения. В частности, он рассказал, что одобрил поставку первой партии ракет для истребителей F-35, которые стоят на вооружении японских сил самообороны. Ракеты прибудут уже на этой неделе, с опережением графика.

Кроме того, лидеры Японии и США подписали соглашение по теме важнейших минералов и редкоземельных металлов. Заявленные цели документа — совместное выявление интересных проектов в таких областях, как магниты и батареи, а также совместная работа по созданию запасов ключевых минералов. Не прописанная же, но очевидная цель — ослабление зависимости в этой сфере от Китая.

После деловой части лидеры перешли к проблеме, которая имеет важное значение разве что для самого Токио и на которую Трамп до этого никогда не обращал особого внимания, но проявил неожиданный интерес на этот раз,— теме японцев, похищенных КНДР в 1970-х и 1980-х годах. На встрече обоих лидеров с семьями похищенных президент США посокрушался, что Штаты «ничего не сделали» для возвращения японских граждан из северокорейского плена, поскольку «были очень заняты». «Но мы сделаем все, что в наших силах»,— торжественно пообещал он в конце.

Вслед за этим лидеры отправились на рабочий обед, где первым блюдом в меню значилось ризотто с курицей, «с американским рисом», что стало весьма примечательным жестом на фоне неоднократных призывов Трампа к Японии закупать больше риса из США. К слову, за столом, по данным СМИ, Санаэ Такаити развлекла гостя рассказом об основных инвестициях Японии в США. А чуть позднее сам Трамп сообщил о планах Toyota вложить $10 млрд в строительство заводов «по всей территории» США.

Подкрепившись, Дональд Трамп и Санаэ Такаити вместе отправились на вертолете президента США в сопровождении двух истребителей на военно-морскую базу в Йокосуке недалеко от Токио, где базируется авианосец USS George Washington. «Эта женщина — победительница»,— вновь отвесил комплимент своей визави глава Белого дома, попросив Такаити подняться на сцену перед примерно 6 тыс. американских моряков, которых японский премьер тут же поблагодарила за помощь в защите страны и региона.

А уже к вечеру американский лидер вновь оказался в Токио для ужина с представителями бизнеса, по итогам которого, как рассказал министр торговли США Говард Латник, компании двух стран намеревались подписать инвестиционные соглашения на сумму $490 млрд в сферах энергетики и полупроводников.

Видимо, прием, оказанный Трампу в Токио, вышел настолько теплым, что он даже не упомянул (по крайней мере публично) о своем прежнем требовании к союзникам Штатов, включая Японию, довести расходы на оборону до 5% от ВВП. В Токио пока обещали нарастить их всего до 2%.

Наталия Портякова