Отставка с привкусом капитуляции

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в воскресенье заявил о своем уходе в отставку, в том числе с поста лидера Либерально-демократической партии (ЛДП). Это заявление последовало за решением назначить на 8 сентября голосование о выборе нового председателя ЛДП, которое с высокой вероятностью закончилось бы для господина Исибы полным провалом. Такой исход стал следствием провальных итогов прошедших в июле парламентских выборов, в результате которых правящая коалиция лишилась большинства в обеих палатах. На место Сигэру Исибы уже есть два кандидата, однако неясно, сможет ли кто-то из них вернуть доверие к переживающей кризис партии.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба

Объявление Сигэру Исибы об уходе в отставку с поста премьер-министра и лидера ЛДП для многих стало ожидаемым: политик уже давно находился под давлением и фактически выбирал между добровольным уходом и отстранением от должности. В понедельник должно было состояться голосование по вопросу досрочных выборов нового лидера ЛДП, и эксперты прогнозировали, что решение о них будет принято. В таком случае господин Исиба со всей очевидностью оказывался аутсайдером внутрипартийной гонки. После того как с ним переговорили министр сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми и бывший премьер Фумио Кисида, Сигэру Исида заявил о решении уйти со своего поста добровольно.

«Я принял трудное решение уйти в отставку»,— заявил он в эфире NHK и призвал свою партию как можно скорее провести выборы нового председателя. Он также пожелал ЛДП преодолеть существующий раскол.

По словам господина Исибы, он уже продолжительное время размышлял над своим уходом, но ждал подходящего момента.

Премьер-министр также коснулся вопроса введения пошлин США на экспорт японских товаров, назвав это национальным кризисом. «Я постоянно заявлял, что не намерен цепляться за эту должность и что приму решение в подходящее время, после того как выполню все необходимые действия… Теперь, когда переговоры о тарифных мерах США завершились, я считаю, что настало подходящее время»,— сказал он.

На посту премьер-министра Сигэру Исиба пробыл менее года: он пришел к власти 1 октября 2024-го и сразу объявил внеочередные парламентские выборы, по итогам которых ЛДП и ее младший партнер по коалиции «Комэйто» потеряли большинство в нижней палате парламента. Уже тогда часть однопартийцев возложила вину на господина Исибу, а после утраты контроля и над верхней палатой по итогам выборов 20 июля он окончательно лишился доверия партии.

Фактически за время его правления сложилась ситуация, которой не было больше 70 лет: правящая коалиция утратила контроль над обеими палатами парламента. Однако, вопреки призывам к отставке, премьер отказывался уходить, объясняя свое решение необходимостью завершить торговые переговоры с США, на которых он занял жесткую позицию.

На прошлой неделе по итогам диалога Токио и Вашингтону удалось достичь соглашения о снижении тарифной ставки на экспорт до 15%, и фактически это единственный результат, который Сигэру Исиба может записать в актив своего правительства.

Теперь его уход частично снимает внутрипартийное напряжение, но открывает дорогу к более сложным решениям. Среди потенциальных преемников называют два имени: бывшую главу Министерства внутренних дел Санаэ Такаити, которую Сигэру Исиба обошел на партийных выборах 2024 года, и действующего министра сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми. Эксперты предполагают, что господин Коидзуми может продолжить нынешний курс Сигэру Исибы, в то время как Санаэ Такаити считается сторонницей более мягкой фискальной и денежно-кредитной политики. Голосование должно состояться в октябре, до этого момента господин Исиба продолжит исполнять свои обязанности.

Кто бы ни возглавил партию, ему придется столкнуться с серьезным вызовом: рейтинг ЛДП продолжает снижаться и сейчас держится в районе 30%. При таком раскладе досрочные выборы, вероятность которых сохраняется, вряд ли помогут ЛДП восстановить позиции. Зато они могут усилить конкурентов в лице правой популистской партии «Сансэйто», набирающей популярность на фоне экономических проблем страны. А это означает, что новому премьеру так или иначе придется искать опору в оппозиции: без ее голосов провести инициативы через парламент будет невозможно. Такая ситуация грозит парализовать работу правительства по многим направлениям и лишь углубить период политической неопределенности, в который Япония погрузилась после июльских выборов.

Вероника Вишнякова