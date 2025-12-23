На Кубани впервые собрали рекордные 313 тысяч тонн винограда

Краснодарский край в 2025 году впервые в истории региона получил рекордный урожай винограда — 313 тыс. т. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на краевом совещании, посвященном итогам работы исполнительных органов власти.

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

По словам главы региона, аграрии края совместно с учеными обеспечили сбор более 11,2 млн т зерновых и зернобобовых, сохранили лидерство по производству питьевого молока и второе место — по сырому. Общий объем господдержки агропромышленного комплекса составил 15,8 млрд руб. Кондратьев отметил необходимость дальнейшего повышения технологичности отрасли и поиска новых механизмов для увеличения урожая в 2026 году.

Вице-губернатор Андрей Коробка сообщил, что край сохранил позиции лидера по объему производства сельхозпродукции и перерабатывающей промышленности. По его словам, регион полностью обеспечен зерном, сахаром, растительным маслом, молоком, овощами и фруктами. Валовой сбор масличных культур превысил 1 млн т, а сея отечественных семян пропашно-технических культур увеличился: сахарной свеклы почти до 20%, кукурузы — до 60%. Производство овощей с картофелем составило почти 1,1 млн т. Урожай фруктов и ягод, несмотря на неблагоприятные погодные условия, вошел в пятерку лучших за всю историю края.

Коробка подчеркнул, что малый и средний агробизнес края входит в число лидеров страны по производству фермерской продукции. Регион активно развивает экспорт АПК, поставляя продукцию в 100 стран, при этом доля несырьевого экспорта в общем объеме выросла на 6%. Развитие отрасли связано с подготовкой кадров: в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» совместно с КубГАУ и научными институтами созданы агротехнологические классы и учебные помещения для школьников, обеспечивающие подготовку специалистов от школы до работодателя.

Вячеслав Рыжков