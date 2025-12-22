Главные новости за 22 декабря. Сочи

С начала 2025 года подразделения ЮРПСО МЧС России в Сочи выполнили 426 поисково-спасательных работ. Существенная часть выездов пришлась на происшествия природного характера — 140 случаев, включая 116 операций в горно-лесной местности и 24 на водных объектах, а количество спасенных за год сократилось на 33%.

Морской порт федеральной территории Сириус планируется ввести в эксплуатацию летом 2026 года. Ожидается, что в течение сезона услугами морского сообщения воспользуются около 200 тыс. пассажиров.

Октябрьский районный суд Краснодара принял решение о возврате иска бывшего сочинского депутата и девелопера, а ныне находящегося под следствием Сергея Эксузяна к журналистам, в рамках которого тот пытался опровергнуть сведения о его деловых связях с Рубеном Татуляном (Робсоном). В карточке дела говорится, что иск возвращен господину Эксузяну в связи тем, что данное дело неподсудно этому суду.

Сочинская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о защите прав потребителей в деятельности авиакомпании «Уральские авиалинии». 6 июня и 8 августа 2025 года были допущены продолжительные задержки авиарейсов по направлениям Сочи—Санкт-Петербург и Сочи—Екатеринбург.

Железнодорожный вокзал Адлера с января по ноябрь 2025 года обслужил более 6,7 млн пассажиров и вновь занял первое место среди крупнейших вокзалов юга России по количеству отправлений. Всего за 11 месяцев текущего года с ведущих вокзалов Южного федерального округа в пригородном и дальнем сообщении было отправлено 38,4 млн пассажиров.

Ученые Субтропического научного центра РАН совместно с коллегами из Аньхойского сельскохозяйственного университета создали детальную генетическую карту холодоустойчивости российских сортов чая. Разработка позволит эффективнее вести селекцию культуры в условиях рискованного земледелия и обеспечит устойчивое развитие отечественного чаеводства.