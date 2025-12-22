Вокзал Адлера обслужил более 6,7 млн пассажиров с начала 2025 года

Железнодорожный вокзал Адлера с января по ноябрь 2025 года обслужил более 6,7 млн пассажиров и вновь занял первое место среди крупнейших вокзалов юга России по количеству отправлений. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКЖД Фото: пресс-служба СКЖД

Всего за 11 месяцев текущего года с ведущих вокзалов Южного федерального округа в пригородном и дальнем сообщении было отправлено 38,4 млн пассажиров. Наибольшая нагрузка традиционно пришлась на направления черноморского побережья.

Вторую позицию по пассажиропотоку занял вокзал Сочи, обслуживший 4,3 млн человек, третьим стал Ростов-Главный с показателем 4,2 млн пассажиров. В число крупнейших транспортных узлов также вошли Краснодар-1 (3,9 млн), Кисловодск (1,4 млн), Туапсе, Ессентуки и Пятигорск (по 1,3 млн пассажиров каждый).

В СКЖД напомнили, что на период новогодних праздников назначены дополнительные поезда дальнего следования к морским курортам Краснодарского края. Более десяти дополнительных пар свяжут Адлер с Москвой, Самарой, Воронежем и Ростовом-на-Дону, Имеретинский курорт — с Санкт-Петербургом и Саратовом, а также Новороссийск и Анапу с крупными городами страны. По данным РЖД, пиковые даты отправления пассажиров в праздничный период ожидаются 30 декабря и 11 января.

Тем временем в 2025 году электропоезд «Диоскурия», который ходит между Сириусом и Сухумом, перевез более 152 тыс. пассажиров. Эти данные предоставила пресс-служба Абхазской железной дороги. Поезд начал работать 1 мая, и с тех пор у него стабильный поток пассажиров.

За одиннадцать месяцев 2025 года железнодорожным сообщением между Россией и Абхазией воспользовались 475 тыс. человек. Из них 152,5 тыс. — это пассажиры «Диоскурии». В статистику также входят рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Сухум.

Электропоезд работает каждый день: он отправляется из Имеретинского курорта дважды в день — в 10:35 и 20:25. Из Сухума поезда отправляются в 5:40 и 16:20. Весь путь занимает около трех с половиной часов, а пограничные формальности проходят в пути, что позволяет избежать очередей.

Мария Удовик