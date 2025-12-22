Морской порт Сириуса планируют открыть летом 2026 года

Морской порт федеральной территории Сириус планируется ввести в эксплуатацию летом 2026 года. Об этом сообщил глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин на заседании совета федеральной территории, отметив, что после запуска пассажирской гавани власти рассмотрят возможность развития международного морского сообщения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

В настоящее время морской терминал переоборудуется под пассажирский порт. В рамках первого этапа, запланированного на 2026 год, маршрут скоростного судна «Комета» Севастополь—Сочи будет продлен до Сириуса. Ожидается, что в течение сезона услугами морского сообщения воспользуются около 200 тыс. пассажиров.

По словам Дмитрия Плишкина, в августе 2026 года планируется запуск двух экскурсионных и двух регулярных транспортных маршрутов. Для их обслуживания предусмотрено использование четырех судов, которые будут работать как в туристическом, так и в транспортном режиме. В настоящее время для этих целей строятся два судна типа «Соммерс» и два — типа «Котлин».

Второй этап развития порта намечен на 2030 год и предусматривает открытие международных маршрутов в Абхазию, Грузию и Турцию с прогнозируемым пассажиропотоком до 100 тыс. человек за сезон. Третий этап, запланированный на 2033 год, предполагает переход на электросуда морского класса, что позволит снизить выбросы углекислого газа от водного транспорта до 30 тыс. тонн в год.

«Ъ-Сочи» писал, что Росморречфлот принял решение о закрытии паромной линии «Лидер Лайн» между Трабзоном и Сочи, что согласуется с позицией Минтранса РФ и региональных властей, указавших на недостаточную инфраструктурную готовность порта Сочи и риски для пограничного контроля. Эксплуатация судна Seabridge была прекращена, поскольку оно не получило разрешения на заход в порт после нескольких тестовых рейсов, в том числе с пассажирами.

Мария Удовик