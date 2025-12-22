В Сочи разработали первую карту генов холодоустойчивости чая

Ученые Субтропического научного центра РАН совместно с коллегами из Аньхойского сельскохозяйственного университета создали детальную генетическую карту холодоустойчивости российских сортов чая, сообщает пресс-служба центра. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда и Национального фонда естественных наук Китая (NSFC) в рамках международного научного проекта.

Впервые для отечественных генотипов чая была разработана информационная карта с точными координатами участков ДНК, связанных с устойчивостью растений к низким температурам. Генетический анализ проводился на специально сформированной популяции, полученной путем скрещивания холодоустойчивого адыгейского генотипа с восприимчивым к холоду сортом «Колхида».

В ходе работы ученые применили методы полногеномного анализа и генетического картирования, что позволило определить расположение ключевых локусов на хромосомах. Для выявления генов, отвечающих за защитные механизмы, растения подвергались воздействию холода и засухи. Из большого числа кандидатов исследователи выделили два малоизученных гена, продемонстрировавших наибольшую активность в стрессовых условиях.

По данным Субтропического научного центра РАН, полученные результаты дают селекционерам новые инструменты для ускоренного создания сортов чая с повышенной выносливостью. Разработка позволит эффективнее вести селекцию культуры в условиях рискованного земледелия и обеспечит устойчивое развитие отечественного чаеводства.

Отмечается, что проект также способствовал углубленному изучению механизмов холодоустойчивости и формированию новых генотипов чая. Это имеет практическое значение для восстановления и дальнейшего развития чайного производства в южных регионах России, где в последние годы ведутся работы по возрождению плантаций.

Мария Удовик