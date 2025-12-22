Краснодарский суд вернул иск экс-депутата Сочи Сергея Эксузяна к журналистам

Октябрьский районный суд Краснодара принял решение о возврате иска бывшего сочинского депутата и девелопера, а ныне находящегося под следствием Сергея Эксузяна к журналистам, в рамках которого тот пытался опровергнуть сведения о его деловых связях с Рубеном Татуляном (Робсоном). Сведения об этом размещены на сайте инстанции.

В карточке дела говорится, что иск возвращен господину Эксузяну в связи тем, что данное дело неподсудно этому суду.

Ранее сообщалось, что в Октябрьский районный суд Краснодара поступило исковое заявление бывшего сочинского депутата и девелопера к ООО «Акцепт» (РЕН ТВ) и журналисту Евгению Михайлову. Господин Эксузян требовал признать недостоверными сведения, опубликованные в документальном фильме «Крестный отец Сочи. Конец истории», который вышел в эфир в мае.

По утверждению истца, в фильме ему приписывается причастность к деятельности Рубена Татуляна, известного в медиасреде и некоторых иных кругах как Робсон. В частности, там утверждается, что господин Эксузян якобы участвовал в неких схемах с земельными участками. Представитель предпринимателя заявил, что его доверитель не состоял в деловых отношениях с Рубеном Татуляном и не фигурирует в уголовных делах, связанных с ним или его окружением. В материалах фильма, по словам стороны истца, отсутствуют факты, которые могли бы подтвердить предъявляемые ему обвинения.

Ранее суд в Адлере постановил изъять у Рубена Татуляна 130 объектов недвижимости общей площадью около 47 тыс. кв. м стоимостью свыше 3,9 млрд руб. Решение было связано с неисполнением предпринимателем предыдущего судебного акта об истребовании недвижимости гостиничного комплекса «Волна» и взыскании с него 9 млрд руб. ущерба, причиненного государству и курортной зоне.

Сергей Эксузян являлся автором девелоперского проекта по возведению апарт-комплекса «Сады Киви» в Адлере. Генпрокуратура РФ через суд отменила разрешение на строительство и аренду земельного участка, где возводился апарт-комплекс. Кроме того, сославшись на повреждение слоя почвы при строительстве, надзорное ведомство взыскало с застройщика 4,6 млрд руб. в интересах РФ и Сочи. Недостроенные корпуса апарт-комплекса, оцененные в 202 млн руб., были взысканы в пользу государства. Срыв проекта стал причиной банкротства девелопера. После этого господин Эксузян был лишен полномочий депутата горсобрания Сочи, формально из-за сокрытия доходов и имущества. Генпрокуратура РФ через суд конфисковала у него 110 млн руб. и два земельных участка. Он оспорил это решение в Верховном суде, но по итогам нового рассмотрения проиграл спор. А в начале минувшего года стало известно о его аресте по уголовному делу.

Андрей Петров