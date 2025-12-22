Прокуратура выявила нарушения прав пассажиров при задержках рейсов в Сочи

Сочинская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о защите прав потребителей в деятельности авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе проверки установлено, что 6 июня и 8 августа 2025 года были допущены продолжительные задержки авиарейсов по направлениям Сочи—Санкт-Петербург и Сочи—Екатеринбург. При этом перевозчик не выполнил требования Федеральных авиационных правил, предусматривающие предоставление пассажирам прохладительных напитков, горячего питания и размещения в гостинице при длительном ожидании вылета.

По итогам проверки юридическое лицо привлечено к административной ответственности. Авиакомпании назначен штраф за повторное совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, связанного с оказанием услуг, не соответствующих установленным нормативным требованиям.

