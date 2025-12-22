За год количество спасенных МЧС в Сочи сократилось на 33%

С начала 2025 года подразделения Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в Сочи выполнили 426 поисково-спасательных работ. Существенная часть выездов пришлась на происшествия природного характера — 140 случаев, включая 116 операций в горно-лесной местности и 24 на водных объектах. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ЮРПСО, техногенные инциденты стали причиной 79 выездов, при этом 22 раза спасатели ликвидировали последствия дорожно-транспортных происшествий. На бытовые и иные происшествия пришлось 207 вызовов.

Отдельным направлением работы стали поиски и эвакуация туристов. С начала года спасатели 23 раза привлекались к авиапоиску пропавших в горах и акватории Черного моря. В результате этих операций были спасены 32 человека, в том числе трое детей. К мероприятиям привлекались 121 спасатель и авиация, в том числе при работах в районах Бзерпинского карниза, озера Кардывач, хребтов Аибга, Ачишхо и Фишт-Оштеновского массива.

Всего за отчетный период спасены 319 человек, включая 34 ребенка. Число погибших составило 53 человека, пропавшими без вести числятся пятеро. Для выполнения задач было задействовано 5,5 тыс. спасателей и 1,1 тыс. единиц техники, включая автомобили, плавсредства, беспилотники и вертолеты.

Для сравнения, в 2024 году сочинским подразделением ЮРПСО МЧС России было проведено 614 поисково-спасательных работ. Тогда спасатели выезжали на ликвидацию природных происшествий 197 раз, техногенных — 83 раза, а количество бытовых вызовов достигло 334. По итогам года были спасены 480 человек, при выполнении работ использовалось 734 единицы техники.

«Ъ-Сочи» писал, что горнолыжный курорт «Роза Хутор» стал площадкой для проведения городских учений оперативных служб РСЧС, в рамках которых специалисты отработали совместные действия при ликвидации последствий техногенной аварии и эвакуации людей с канатных дорог. На канатной дороге «Беседа» и прилегающей территории были задействованы четыре профессиональные спасательные службы, включая Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России, «Кубань-Спас», городскую службу спасения и аварийно-спасательное формирование курорта.

Мария Удовик