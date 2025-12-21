Главные новости недели в Нижегородской области к 21 декабря

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Нижегородской области утвердили рост тарифов ЖКУ на 2026 год. Цены поднимут дважды. С 1 января коммунальные услуги подорожают на 1,7% по всей стране. Затем плата вырастет с 1 октября, повышение будет зависеть от региона. Предельная индексация в Нижегородской области составит 19,8%.

Дума одобрила бюджет Нижнего Новгорода на 2026 год. Доходы запланированы в размере 75,2 млрд руб., расходы — 77,1 млрд, дефицит — 1,9 млрд. Налоговые доходы спрогнозированы в сумме 34,2 млрд руб., из них 21,8 млрд руб. — это НДФЛ.

Кроссовер Volga К50, производить который планируют в Нижнем Новгороде, прошел сертификацию и получил одобрение типа транспортного средства. Теперь эту модель можно продавать в России.

Экс-управленцы нижегородского офиса ВТБ Антон Хейлов и Антон Рябчиков получили условные сроки за поборы с подчиненных. Суд установил, что они начисляли премии и забирали эти деньги на подарки и праздники для клиентов. Бывшие банкиры признали вину частично и возместили потерпевшим ущерб.

Отмену наличной оплаты в общественном транспорте Нижнего Новгорода решили отложить на полгода. Депутаты от «Единой России» предложили ввести норму не с 1 января, а с 1 июля 2026 года. По их мнению, за это время перевозчики подготовятся к нововведению, а торговые сети наладят продажу транспортных карт.

Сергей Егоров покинул должность вице-мэра Нижнего Новгорода. Его подозревают в коррупции. По версии следствия, за взятку в 120 тыс. руб. он помог организовать в городе незаконную коммерческую деятельность.

Нижегородская область сверстала очередной дефицитный бюджет. Доходы составят 336,4 млрд руб., расходы — 366,1 млрд руб. Областные депутаты уверены, что положительные изменения в экономике во многом зависят от того, когда закончится военная спецоперация.

Щит «Владимир» проложил второй тоннель метро от площади Сенной до площади Свободы в Нижнем Новгороде и вышел в демонтажную камеру. Теперь метростроевцам предстоит проложить еще два тоннеля между площадью Свободы и станцией «Горьковская».

Нижегородские депутаты одобрили введение квот для участников СВО на предприятиях. С весны 2026 года организации, где больше 100 сотрудников, должны будут выделить 1% рабочих мест под трудоустройство ветеранов спецоперации.

По делу экс-замглавы Нижнего Новгорода Ильи Штокмана задержан его брат Михаил Штокман, гендиректор бетонного завода «Вектор». По всей вероятности, руководителя предприятия увезли в Москву, где расследуется дело о взятке, для допроса и избрания меры пресечения.