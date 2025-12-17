Премий хватило на условное

Нижегородский райсуд назначил условные сроки бывшим управленцам регионального офиса ВТБ Антону Хейлову и Антону Рябчикову за превышение должностных полномочий. По версии следствия, они начисляли премии сотрудникам, а деньги забирали на подарки для клиентов. Осужденные частично признали вину. Потерпевшим ущерб они возместили, в ВТБ дело комментировать не стали.

Нижегородский райсуд приговорил к условным наказаниям бывших заместителя управляющего региональным офисом ВТБ Антона Хейлова, главу отдела розничного бизнеса Антона Рябчикова. Первый получил три года, второй —три года три месяца, осужденным запрещено в течение двух лет заниматься банковской деятельностью.

Оба признаны виновными в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Как рассказывал «Ъ», по фабуле дела, управленцы офиса банка начисляли премии сотрудникам отдела розничного бизнеса и забирали их в общий фонд на организацию праздников и подарки для клиентов. Сначала фигурантам инкриминировали получение взяток от подчиненных (ст. 290 УК РФ), однако затем обвинение переквалифицировали на гораздо более мягкую статью, когда Антон Рябчиков дал подробные показания следствию на Антона Хейлова. Тот, в свою очередь, доказывал, что преступную схему в 2020 году внедрил ныне покойный экс-глава офиса Игорь Рожковский.

Преступная схема заключалась в начислении квартальных премий сотрудникам отдела розничного бизнеса, которые затем забирали у работников. Первое время они отдавали их полностью, затем — половину.

Руководитель отдела Антон Рябчиков тоже сбрасывался в общую кассу, которую хранил в своем кабинете на Студеной улице. Он вел таблицу с расчетами поощрений подчиненным в зависимости от их успехов продаж и отправлял ее на корпоративную почту Антону Хейлову, а он — в головную структуру ВТБ для расчета, согласования и начисления бонусных выплат.

В 2022–2024 годах фигуранты собрали с подчиненных более 600 тыс. руб., которые потратили на подарки и праздники для корпоративных клиентов, подсчитало следствие.

В их числе были сотрудники МЧС, РЖД, ФССП, правоохранительных органов, военные, а также ученики техникумов. В частности, для Росгвардии организовали конкурс красоты, в День танкиста — мероприятие в военной части, а также другие мероприятия. Траты на клиентов помогали банкирам больше заработать, их премии по итогам квартальных продаж росли, отмечали подсудимые на допросе.

Потерпевшие сотрудники банка платили в общую кассу, опасаясь увольнений, отмечалось в обвинительном заключении. Однако никто из них не заявил исков о возмещениях вреда или потраченных сумм. Они подтвердили в суде, что расходы на клиентов принесли им дополнительный заработок, отказаться участвовать в схеме мог любой. Сами подсудимые объяснили, что исполняли распоряжение начальства, в сговоре не состояли и не видели ничего предосудительного в своих действиях. В ходе судебного следствия они возместили потраченные суммы бывшим коллегам и извинились перед ними.

В судебных прениях гособвинитель попросил назначить Антону Хейлову четыре года шесть месяцев, Антону Рябчикову — пять лет лишения свободы условно и на два года лишить каждого права заниматься банковской деятельностью.

Адвокаты подсудимых посчитали, что обвинение квалифицировано неверно, и доказывали, что вмененного их подзащитным предварительного сговора не было: они находились в прямой зависимости от Игоря Рожковского.

Корыстной и личной заинтересованности в поборах, с которых они ничего не брали себе и сами сбрасывались в общую кассу, у них не было, настаивала защита, предложив квалифицировать действия подсудимых лишь как пособничество в должностных злоупотреблениях.

Защита попросила прекратить уголовное дело и назначить Антону Хейлову и Антону Рябчикову судебный штраф. Однако суд поддержал доводы обвинения и назначил им условные сроки. Прокурор добавил, что доводы о причастности покойного Игоря Рожковского к преступлению являются тактикой защиты и несостоятельны.

Адвокаты не исключили, что обжалуют приговор. ВТБ воздержался от комментариев.

