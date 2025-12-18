Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Завершилась прокладка второго тоннеля метро между «Сенной» и «Площадью Свободы»

В Нижнем Новгороде 18 декабря завершилась прокладка второго тоннеля между будущими станциями метро «Сенная» и «Площадь Свободы». Как писал «Ъ-Приволжье», тоннелепроходческий щит «Владимир» начал проходу со стороны «Сенной» во второй половине мая.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Осенью на площади Свободы создали специальную бетонную «подушку» для приема «Владимира».

Прокладку первого тоннеля диной 1,5 км завершили в феврале. После этого щит перевезли обратно в стартовый котлован и начали строительство второго тоннеля.

Теперь метростроевцам предстоит проложить два тоннеля между «Площадью Свободы» и станцией «Горьковская».

Андрей Репин