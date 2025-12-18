Завершилась прокладка второго тоннеля метро между «Сенной» и «Площадью Свободы»
В Нижнем Новгороде 18 декабря завершилась прокладка второго тоннеля между будущими станциями метро «Сенная» и «Площадь Свободы». Как писал «Ъ-Приволжье», тоннелепроходческий щит «Владимир» начал проходу со стороны «Сенной» во второй половине мая.
Осенью на площади Свободы создали специальную бетонную «подушку» для приема «Владимира».
Прокладку первого тоннеля диной 1,5 км завершили в феврале. После этого щит перевезли обратно в стартовый котлован и начали строительство второго тоннеля.
Теперь метростроевцам предстоит проложить два тоннеля между «Площадью Свободы» и станцией «Горьковская».