Завершилась прокладка второго тоннеля метро между «Сенной» и «Площадью Свободы»

В Нижнем Новгороде 18 декабря завершилась прокладка второго тоннеля между будущими станциями метро «Сенная» и «Площадь Свободы». Как писал «Ъ-Приволжье», тоннелепроходческий щит «Владимир» начал проходу со стороны «Сенной» во второй половине мая.

Осенью на площади Свободы создали специальную бетонную «подушку» для приема «Владимира».

Прокладку первого тоннеля диной 1,5 км завершили в феврале. После этого щит перевезли обратно в стартовый котлован и начали строительство второго тоннеля.

Теперь метростроевцам предстоит проложить два тоннеля между «Площадью Свободы» и станцией «Горьковская».

Андрей Репин