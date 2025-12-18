Доходы вырастут, когда умолкнут пушки

Заксобрание Нижегородской области приняло областной бюджет на 2026 год, охарактеризовавшийся падением налоговых доходов и увеличением расходов. Покрывать увеличившийся до 29,7 млрд руб. дефицит бюджета предполагается за счет привлечения кредитов коммерческих банков. Госдолг региона на начало 2026 года составит 212,9 млрд при доходах 336,4 млрд. Спикер Евгений Люлин назвал бюджет сложным, но сбалансированным. Главным геополитическим фактором российской и, в частности, нижегородской экономики является СВО на Украине. Областные депутаты рассчитывают, что в следующем году мирное время все же наступит, а за ним придут и положительные экономические изменения.

Депутаты рассчитывают на рост доходов Нижегородской области

Депутаты заксобрания Нижегородской области приняли областной бюджет на 2026 год. При его формировании пришлось учитывать падение доходов по налогам, в первую очередь по налогу на прибыль организаций. С учетом вынесенных поправок доходы бюджета на начальном уровне сверстаны в 336,4 млрд руб., расходы спланированы в 366,1 млрд руб., а дефицит составит 29,7 млрд руб. Ко второму чтению бюджета он вырос на 7,4 млрд руб. а расходы были увеличены более чем на 11 млрд.

Спикер заксобрания Евгений Люлин отметил, что совместная с областным правительством работа над сложным бюджетом-2026 шла несколько месяцев. «Ориентиры очевидны — мы должны выполнить все социальные обязательства (выплаты зарплат работникам бюджетной сферы и прочие обязательные расходы). Во-вторых, нам нельзя потерять темпы по уже начатым крупным инфраструктурным проектам, стройкам школ и детсадов. На их достройку требовалось найти деньги. Мы должны были изыскать средства на региональное софинансирование федеральных программ. И мы их нашли. Кроме того, ко второму чтению нашли возможность дополнительно увеличить на 4 млрд руб. доходную часть. Из них 3 млрд пойдут на комплексное развитие сельских территорий, и заксобрание на этом настаивало», — сообщил Евгений Люлин. Спикер также отметил выделенный дополнительно миллиард рублей на нижегородское здравоохранение, заложенные в бюджет расходы на строительство новой школы в Ворсме, где в ней есть острая необходимость.

Сверстанный бюджет области Евгений Люлин назвал умеренным и «не таким оптимистичным, как в прошлые годы».

«Мы уже привыкли жить достаточно широко, сейчас будем жить в условиях оптимизации. Но в принципе, бюджет сбалансирован и позволит нам прожить следующий год без потрясений», — заключил спикер в надежде, что в течение 2026 года планируемые доходы будут расти.

Председатель бюджетного комитета Александр Шаронов отметил, что страна, а также весь мир проходят через глобальный эконмический кризис, и в этих условиях бурного роста ждать не стоит. «В текущем моменте мы имеем падение доходов. Тем нем менее мы приняли достаточно напряженный, но реалистичный бюджет»,— заметил он. Покрывать дефицит бюджета Нижегородская область будет за счет займов в коммерческих банках, выпуска облигационного займа, есть расчет и на получение дешевых бюджетных кредитов из казны РФ. Если удастся заместить коммерческие кредиты бюджетными, либо Центробанк понизит ключевую ставку, регион получит экономию на обслуживании госдолга (его прогноз на 1 января 2026 года — 212,9 млрд руб).

Александр Шаронов надеется, что дальнейшего снижения налогооблагаемой базы не будет. «Безусловно, очень многое зависит от того, закончится ли СВО или нет. Когда и как она закончится или как будет развиваться. Все эти развилки будут существенно влиять на экономическую ситуацию в нашей стране. Значительная часть федерального бюджета идет на военные цели, и это напряжение для экономики. Последние налоговые изменения также направлены на мобилизацию финансовых ресурсов. Сегодня страна находится в состоянии войны, и практически все представители бизнеса относятся к этому с пониманием. Конечно, увеличение налоговой нагрузки никому из налогоплательщиков никогда не понравится. Но логику происходящих событий все понимают: за что страна борется, что стоит на кону. То, что сейчас предпринимается, адекватно текущему моменту. В то же время мы не отказываемся от наших социальных обязательств и продолжаем финансирование программ развития региона, пусть даже некоторые проекты и смещаются по времени», — отметил председатель бюджетного комитета.

Параллельно с принятием бюджета заксобрание поправило региональный закон о квотировании рабочих мест.

С 1 марта 2026 года те нижегородские предприятия, на которых работает свыше 100 человек, должны будут выделять 1% рабочих мест закончившим военную службу участникам СВО. На вопрос, значит ли это, что областные депутаты ждут завершения боевых действий и массовую демобилизацию весной, зампред заксобрания Алексей Антонов ответил: «Хотелось бы еще пораньше…».

