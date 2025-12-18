Нижегородские депутаты одобрили введение квот на рабочие места для ветеранов СВО

Законодательное собрание Нижегородской области 18 декабря одобрило внесение изменений в региональный закон «О квотировании рабочих мест». Поправки касаются выделения квот на рабочие места для бывших участников СВО на нижегородских предприятиях.

Как писал «Ъ-Приволжье», для работодателей с численностью сотрудников более 100 человек будет установлена обязанность выделять для них 1% рабочих мест от среднесписочной численности работников.

Претендовать на трудоустройство по квоте могут граждане, завершившие службу по мобилизации или контракту, и бывшие участники добровольческих формирований, создание которых было предусмотрено федеральным законодательством.

Новая норма закона вступит в действие с весны 2026 года.

Андрей Репин