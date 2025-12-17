Дума утвердила бюджет Нижнего Новгорода на 2026 год

Гордума Нижнего Новгорода одобрила бюджет на 2026 год и плановый период 2027/28 годов. На заседании 17 декабря депутаты при полной явке проголосовали единогласно.

Доходы на 2026 год запланированы в размере 75,2 млрд руб., расходы — 77,1 млрд, дефицит — 1,9 млрд.

Налоговые доходы спрогнозированы в сумме 34,2 млрд руб. (45,4% от общего объема). Из них 21,8 млрд руб. — это НДФЛ.

Доходов от использования имущества планируется получить 3,3 млрд руб. Из них 2,2 млрд от арендной платы и платы за передачу в возмездное пользование, 312 млн — от дивидендов, 84,4 млн — от платных парковок.

Большая часть расходов пойдет на соцобязательства, муниципальные учреждения, фонд оплаты труда и прочее.

Крупные суммы по отдельным статьям запланированы на реконструкцию станции аэрации (3,79 млрд), обслуживание муниципального долга (2,6 млрд), ремонт дорог (1,4 млрд), содержание объектов озеленения (1,3 млрд), строительство школ и детсадов (1,2 млрд), выплаты участникам СВО (930 млн руб.)

Резервный фонд мэрии составит 367,8 млн руб.

Проект бюджета ранее рассмотрели на всех комиссиях думы, направивших в итоге три предложения. Два из них — от депутата, владельца УК «Наш дом» Владимира Аношкина из комиссии по городскому хозяйству. Он предложил выделить финансирование на огнезащитную обработку чердаков газифицированных ветхих и аварийных домов. Однако мэрия предложение отклонила, так как субсидия управляющим компаниям такие работы не предусматривает. Второе предложение — выделить деньги на модернизацию внутридомовых систем горячего водоснабжения в Автозаводском районе для подключения их к трубопроводу от ТЭЦ в целях повышения температуры. На это мэрия готова пойти, если УК «Наш дом» возьмет на себя 50% расходов.

Председатель комиссии по бюджету Марк Фельдман предложил направить 6-7 млн руб. на уничтожение плесени и высокой влажности в бомбоубежищах. В мэрии ответили, что работы возможно провести в рамках текущего содержания объектов, если останутся средства.

Ирина Швецова