Рост тарифов ЖКУ на 2026 год утвердили в Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин утвердил предельные индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги на 2026 год. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

С 1 января 2026 года во всех муниципалитетах тарифы повысятся в среднем на 1,7%. С 1 октября индексация будет разной. В Нижнем Новгороде стоимость ЖКУ увеличится на 10,2%, в Дзержинске, Выксе, Арзамасе и Кулебаках — на 10,6%. Максимальный рост планируется в Богородском, Сосновском и Перевозском округах — на 19,8%.

Большинство тарифов по каждому виду услуг вырастет с октября на 9,9%. При этом индексация платы за электроснабжение составит 11,3%.

В Сосновском округе в 1,7 раза подорожает водоотведение. На 76,3% оно подорожает в Богородском округе (общий рост тарифов до 19,8%), на 64,1% — в Семеновском (18%), на 59,3% — в Перевозском (19,8%), на 58,6% — в Вачском (19,57%), на 50% — в Ардатовском (16,3%), на 49,5% — в Сарове (19,6%), на 39,5% — в Бутурлинском (19,79%), на 20% — в Павловском (12%), на 17,8% — в Воротынском (12%).

В Навашинском округе на 47,5% подорожает водоснабжение (общий рост 12%).

Галина Шамберина