Рубль еще поездит

Неоднозначная реакция нижегородцев на инициативу отменить с начала 2026 года наличную оплату проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода вынудила власти отсрочить это нововведение на полгода. После консультаций с правительством депутаты заксобрания от «Единой России» предложили ввести полностью безналичную оплату проезда с 1 июля 2026 года. Это время нужно, чтобы подготовились и сами пассажирские перевозчики, а в торговых сетях наладили продажу транспортных карт. Правительству Нижегородской области депутаты рекомендовали проработать вопрос с продажей одноразовых проездных билетов для безналичной оплаты.

Власти намерены вывести из тени доходы перевозчиков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комитет заксобрания Нижегородской области по транспорту на внеочередном заседании принял решение отложить срок введения закона, который регламентирует продажу билетов в общественном транспорте. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», минтранс разработал поправки о том, что с 1 января 2026 года пассажирские предприятия Нижнего Новгорода должны отказаться от оплаты проезда наличными в салонах автобусов, электробусов и трамваев. Эту инициативу по полной цифровизации системы оплаты проезда в минтрансе объяснили заботой о безопасности поездки по маршруту: водители вынуждены отвлекаться от дороги на пересчет наличности и выдачу пассажиру сдачи вместе с билетом. Вторым веским поводом стала борьба с обналичкой у частных перевозчиков.

Подавляющее большинство нижегородцев оплачивает проезд транспортными и банковскими картами, наличными пользуются 3–4% пассажиров, подсчитали в минтрансе. Однако идея полного отказа от возможности оплатить билет наличкой вызвала недоумение в обществе. Нашлись и одиозные критики, связавшие переход на безнал в транспорте с внедрением цифрового контроля и слежения за перемещениями граждан. В итоге после консультаций депутатов с правительством Нижегородской области фракция «Единая Россия» в заксобрании предложила отложить срок введения закона до 1 июля 2026 года.

Комитет по транспорту, неделю назад после бурных споров поддержавший законопроект губернатора о начале действия только безналичной оплаты с 1 января, единогласно рекомендовал областному парламенту перенести ее на лето.

Отчасти на это повлияли и доводы оператора АСКОП «Ситикард». Отмена оплаты наличными противоречит Конституции РФ (денежной единицей в России является рубль) и нормам Гражданского кодекса о том, что рубль как законное платежное средство должен приниматься при наличных и безналичных расчетах, напомнили в компании.

Также в «Ситикарде» увидели противоречие с федеральным законом о защите прав потребителей. Там добавили, что отмена оплаты наличными повлечет снижение выручки на линии и возврат в серую зону.

«Судебная практика показывает, что пассажира сложно штрафовать за неоплату проезда, если ему не предоставляется возможность оплатить наличными средствами.

Частные перевозчики будут принимать наличные для оплаты проезда, не распечатывая контрольный билет и скрывая выручку. Уровень оплаты проезда снижается в среднем на 10% (на примере Москвы, Московской области и Ярославля)» — отмечается в презентации «Ситикарда».

Руководитель фракции «Единой России» Алексей Антонов назвал спорным вопрос полного перехода на безналичный расчет в транспорте. «Мы еще раз поговорили с правительством и решили ввести это регулирование позже, чтобы транспортные предприятия успели подготовиться. Нужно также договориться с ритейлерами, со Spar и «Пятерочкой», чтобы они организовали у себя продажу транспортных карт, и этот переход прошел более гладко. Хотя, по статистике, из 20 млн транзакций в месяц (оплаты проезда) случаев оплаты наличными меньше тысячи. То есть разница в пользу безнала колоссальная»,— заметил единоросс. При годовых сборах проездной выручки в районе 6 млрд руб. поступления наличными составляют несколько сотен миллионов, добавил замминистра транспорта Денис Рябинин. Серьезной проблемы в переходе на безнал нет, полагают в минтрансе, ссылаясь на отсутствие нарушений Конституции и федеральных законов. Покупая за наличные транспортную карту и внося на нее свои деньги для последующей оплаты проезда, пассажир уже использует наличный рубль во взаимоотношениях, полагают в правительстве.

Денис Рябинин отметил, что цифровизация оплаты проезда необходима для обеления выручки частных перевозчиков. В некоторых случаях их водители кладут плату за проезд себе в карман или пробивают старую билетную ленту, не фиксируя выручку.

Сколько полученных средств частники могут скрывать от учета и налогообложения, в минтрансе прогнозировать не берутся, но предполагают, что годовое число значительное.

Кроме смещения сроков действия закона с 1 января на 1 июля транспортный комитет поручил областным властям разработать «дорожную карту» по внедрению разовых электронных билетов для оплаты проезда.

Роман Кряжев