По делу экс-замглавы Нижнего Новгорода Ильи Штокмана задержан его брат

Как стало известно «Ъ-Приволжье», вчера в Нижнем Новгороде задержали гендиректора бетонного завода «Вектор» Михаила Штокмана. Он является братом бывшего замглавы Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, которого в сентябре арестовали по обвинению в получении особо крупной взятки. Собеседники утверждают, что подозрения следствия, адресованные Михаилу Штокману, связаны с уголовным делом его брата.

Телефон Михаила Штокмана не отвечал весь день. По всей вероятности, после задержания руководителя бетонного завода увезли в Москву, где в центральном аппарате СКР расследуется дело о взятке, для допроса и избрания меры пресечения.

Напомним, Илью Штокмана обвинили в том, что в 2022 году он якобы получил взятку в размере 55 млн руб. за покровительство застройщику, который по муниципальному заказу строил жилье в Автозаводском районе Нижнего Новгорода для расселения аварийного фонда. В начале расследования обвиняемый отказался от дачи показаний по 51-й статье Конституции, вину во взяточничестве он не признавал.

Основатель бетонного завода «Вектор», отец Ильи и Михаила Олег Штокман ранее в интервью программе «Кстати» рассказывал, что в деле о взятке фигурирует большая партия щебня, которую покупатель оплатил. По всей видимости, следствие полагает, что взятка была замаскирована под сделку купли-продажи стройматериалов: подрядчик администрации внес 55 млн по договору с заводом, но приобретенный щебень не забрал. Известно также, что учредитель строительной компании дал показания на Илью Штокмана.

