Кроссовер Volga К50 получил одобрение типа транспортного средства

Модель кроссовера Volga К50, производить которую планирует в Нижнем Новгороде, прошла сертификацию и получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Как пишет РИА «Новости», теперь эта модель автомобиля получила возможность эксплуатации и продаж на территории России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Автомобиль пятиместным полноприводным кроссовером массой 1,85 тонны. Его длина составит 4,77 м ширина — почти 1,9 м, высота — почти 1,7 м. Машина будет оснащаться двухлитровым двигателем внутреннего сгорания мощностью 238 лошадиных сил и восьмиступенчатой коробкой-автоматом.

Заявителем на оформление ОТТС указано ООО «Объединенный инженерный центр», а производителем — ООО «Нижегородские легковые автомобили».

Как писал «Ъ-Приволжье», в начале сентября 2025 года первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал, что на весну 2026 года запланировано начало производства в Нижнем Новгороде автомобилей Volga.

Позже сообщалось, что китайский Geely планирует наладить на заводе в Нижнем Новгороде производство кроссовера Monjaro и седана Emgrand.

Андрей Репин