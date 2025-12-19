Главные новости за 19 декабря. Сочи

Росморречфлот принял решение о закрытии морской паромной линии «Лидер Лайн», которая должна была связать Трабзон и Сочи. Об этом сообщило Министерство транспорта РФ. Предполагалось, что на маршруте будет работать грузопассажирский паром Seabridge («Сибридж»).

В поселке Лазаревское Сочи был зафиксирован случай выхода дикого животного в городскую среду: молодой самец косули забежал в здание торгового центра. На место происшествия оперативно прибыли государственные инспекторы Сочинского национального парка, которые провели отлов животного без причинения ему вреда.

В Сочи начала работу предпраздничная выставка-ярмарка «Кубань. Рождественский базар — 2025». Экспозиция развернулась на территории Гранд-отеля «Жемчужина» и будет доступна для посетителей с 18 по 21 декабря.

Глава Сочи Андрей Прошунин по итогам 2025 года вошел в первую группу Национального рейтинга мэров и занял 12-е место. В аналитических материалах рейтинга отмечается социально-экономическая динамика Сочи как крупного курортного и делового центра юга России.

Прокуратура Сочи добилась взыскания в доход государства имущества государственного служащего в размере 27 млн руб., приобретенного за счет неподтвержденных доходов. Решение принято судом по итогам проверки соблюдения антикоррупционного законодательства.

Водитель грузового Mercedes совершил наезд на двух мужчин в возрасте 76 лет, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Один из пострадавших скончался на месте происшествия, второго доставили в медицинское учреждение.